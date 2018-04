Hamburger dobývá ve Francii i luxusní kuchyně

V paláci Ritz, který shlíží na pařížské náměstí Vendôme, se Burger Ritz se sýrem Beaufort, hranolky a salátem prodává za 42 eur (asi 1070 korun). V baru Crillon lze ochutnat miniburgery místního šéfkuchaře do šesté hodiny večerní za skvělých 28 eur. Zdá se, že dlouholetý symbol rychlého občerstvení se dostal do mnohem ušlechtilejšího postavení. Během pouhého desetiletí si vysloužil místo na nejkrásnějších jídelních stolech Francie, včetně proslulého pařížského hotelu Le Meurice. Právě tady se podle mínění listu The New York Times připravuje nejlepší hamburger na světě, píše Le Figaro.

Burger, který se objevil začátkem minulého století ve Spojených státech, způsobil v zemi baget a tučných jatýrek foie gras doslova revoluci. V loňském roce překročil prodej hamburgerů počet prodaných klasických sendvičů se šunkou a máslem, které jsou běžnou součástí francouzské stravy.

Podle poradenské firmy Gira se v roce 2017 prodalo asi 1,46 miliardy burgerů - o devět procent více než v roce 2016. A i když tato čísla žene nahoru především explozivní nárůst rychlého občerstvení, burgery jsou nyní prakticky povinnou položkou na jídelníčcích tradičních francouzských restaurací. Toto jídlo má nyní na menu zhruba 85 procent ze 145 tisíc restaurací v zemi.

Vzestup burgeru mezi pokrmy francouzského vybraného stravování se podle francouzské odbornice na restaurace Marie Bertochové datuje do roku 2008. V době ekonomické krize viděli šéfkuchaři v tomto pokrmu příležitost, jak nabídnout hostům vydatné jídlo, a přitom ušetřit sobě i jim peníze.

Podle Huberta Jana, prezidenta restaurační sekce hlavní odborové organizace Umih, je vzestup burgerů ve francouzských restauracích možné připsat také na vrub jídelním náklaďákům, které začaly křižovat Paříž před pěti lety. "Ty začaly spojovat rychlé občerstvení s vysokou kvalitou," uvedl Jan.

Burger je vnímán jako způsob, jak snadno osvěžit menu restaurace a nasytit hosty. Hodí se dobře jak k obědu, tak k večeři, a vyžaduje jen minimální přípravu. "Marže hamburgerů je stejně vysoká jako u pizzy nebo palačinek," nechal se slyšet jeden z profesionálních kuchařů, který si nepřál být jmenován.

Jinými slovy, na burgerech se dá vydělat o deset až 15 procent víc než na jakékoli jiné položce jídelníčku. A mleté maso je podstatně levnější než hovězí na steaky.

Další výhodou pro majitele restaurací je, že přidat na menu burgery nevyžaduje žádné další investice - na rozdíl od pizzy nebo palačinek, na které je potřeba přikoupit specializované vybavení. Takže se zdá, že se budou ve francouzských kuchyních nadále házet plátky mletého masa na gril tempem dříve nevídaným.