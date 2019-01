Hamburgery se již staly běžnou součástí menu českých restaurací.

Hamburgery se v posledních letech staly běžnou součástí nabídky restaurací. Stále častěji se s nimi lze setkat i v rámci nabídky obědového menu. Navíc zájem Čechů o burgery dál roste. Řekl to Jiří Moskal, ředitel průvodce po restauracích Restu.cz, který zahrnuje 17 000 podniků.

"Kromě jídelníčků běžných restaurací dnes burgery najdete i v restauracích vyšší cenové kategorie (Kobe, George Prime Burger), nebo v restauracích, které svým konceptem nejsou vyloženě typicky burgerové, např. ve vegetariánských restauracích či středomořských konceptech," uvedl Moskal.

Zákazníci se rekrutují z nejširších vrstev veřejnosti - od školáků po byznysmeny. "U podniků, které se profilují převážně přes burgery, vidíme meziroční růst o zhruba devět procent," řekl ředitel.

Z hlediska obsahu burgeru jsou Češi podle něj na jednu stranu poměrně konzervativní, takže se stále drží klasiky jako je sýr, slanina apod. Na druhou stranu ale roste zájem o exotičtější variace jako je Sambal Goreng (pikantní a nasládlá dochucovací pasta) či grilovaný tuňák.

To potvrzuje i řetězec McDonald's. "Češi rádi zkouší něco nového, i proto prodej sezonních prémiových burgerů oproti loňskému roku vzrostl. Nejprodávanějším burgerem na českém trhu přesto zůstává cheeseburger," uvedla mluvčí Zuzana Svobodová.

"Prakticky již standardem se staly vegetariánské burgery, přičemž i zde hrají prim mnohdy netradiční suroviny, např. ovoce jack fruit (žakie), cizrna, hokaido dýně, řepa či sójový protein," dodal Moskal.

Například pražská specializovaná restaurace Hillbilly nabízí kromě tradičních ingrediencí burgery s domácím avokádovým guacamole, chilli con carne či majonézou z pečeného česneku.

Ceny burgerů se ve většině restaurací pohybují od 150 do 220 korun. Mimo Prahu se ceny většinou pohybují kolem dolní hranice.

Oblíbený i nenáviděný plátek mletého masa vložený do žemle, zvaný hamburger, má původ - jak název napovídá - v německém přístavu Hamburk. Poprvé se o něm podle Oxfordského slovníku jako o jídle ale psalo před 130 lety, 5. ledna 1889, v novinách v americkém městě Walla Walla (stát Washington). Do USA hamburský steak přivezli námořníci a vystěhovalci, kteří ho kvůli pohodlnější konzumaci začali vkládat mezi plátky chleba a později do housky.