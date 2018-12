Kuchaři udělali obrovskou paellu pro tisíce migrantů.

Více než třicet kuchařů z Mexika a Spojených států uvařilo v mexické Tijuaně společně obří paellu, typické španělské jídlo podobné rizotu. Nešlo o zápis do Guinnessovy knihy rekordů, ale o vánoční oběd pro několik tisíc migrantů, kteří u hranic s USA čekají na registraci a podání žádosti o azyl ve Spojených státech. O akci nazvané Paella bez hranic informovaly dnes mexické deníky.

Z více než 600 kilogramů rýže a několika desítek kil masa a zeleniny uvařili kuchaři jídlo pro asi 2300 migrantů, kteří jsou ubytováni v areálu místního výstaviště. Další stovky běženců pobývají na jiných místech v Tijuaně, mnozí spí na ulici. Některým se tam s pomocí místních úřadů už i podařilo najít dočasnou práci.

Kulinářskou akci, jíž se účastnil i americký senátor za stát Kalifornie a syn mexických imigrantů Benjamin Hueso, organizoval kuchař Armando Rodiel, původem ze španělské Valencie, a mexický kuchař Vicente Ortiz. Oba nyní žijí v jižní Kalifornii. Cílem bylo připravit "jídlo přátelství a solidarity", jímž chtěli potěšit migranty, kteří na cestě k hranicím urazili přes čtyři tisíce kilometrů. Mnozí z nich šli většinu cesty pěšky.

Paellu na akci v Tijuaně označil za "fenomenální" i Hondurasan Luis Arriaga, a to nejen kvůli její chuti. "Kdybych zůstal doma, možná bych už teď nebyl na živu," řekl novinářům Arriaga, který utekl ze své vlasti s manželkou a jedenapůlročním synem. Stejně jako ostatní odešel kvůli vysoké kriminalitě a chudobě.

Do Mexika dorazilo od října na 10.000 běženců ze Střední Ameriky, zejména z Hondurasu, ale také z Guatemaly a Salvadoru. Přišli v několika vlnách v takzvaných karavanách migrantů, které se organizují už několik let, ale až letos se jim dostalo většího zájmu médií. Americký prezident Donald Trump je totiž na jaře označil za bezpečnostní hrozbu pro USA a jejich vstupu do Spojených států se snaží zabránit.

Minulý týden se Trump s vládou nového mexického prezidenta Andrése Manuela Lópeze Obradora dohodl, že USA pošlou Mexiku, Hondurasu, Guatemale a Salvadoru přes deset miliard dolarů (na 230 miliard Kč) na ekonomický rozvoj. Mexická vláda za to slíbila, že zaregistrovaní migranti budou moci pobývat na území Mexika, dokud USA nevyřídí jejich žádost o azyl.