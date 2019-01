Odlehčete jídelníčku, peněžence i přírodě. Připravte si delikatesu levně

Co se potravin týče, jsme schopni utrácet vysoké sumy za kvalitu. Produkty s označením regionální potravina či bio se těší stále větší oblibě, zatímco levné potraviny často nosí cejch nedostatečné kvality. Málokdo ale ví, že delikatesu lze vytvořit i za pár korun, zvláště co se masa týče. Pokud jste milovníky kuřecích prsou, vepřové krkovice a hovězí kližky jako většina národa, zkuste příště udělat změnu a sáhnout po "méně oblíbených" surovinách. Nejen, že tím ulehčíte své peněžence, ale také životnímu prostředí. Buďte jako naše babičky a vykouzlete oběd či večeři z drobů. Možná budete sami překvapeni, jaký mají tyto suroviny potenciál.



I masožravci mohou přírodě odlehčit



Spotřeba masa neustále roste, což životnímu prostředí příliš nepomáhá. Nejvíce ho snědí obyvatelé Nového Zélandu, USA a Austrálie. I my Češi ovšem platíme za slušné jedlíky. Nejoblíbenější je vepřové, drůbeží a hovězí. Vysoká produkce živočišné výroby zvyšuje uhlíkové emise. Kvůli potravě pro zvířata se z lesů stávají pole, z řek a jezer se odvádí voda na zavlažování. Abyste pomohli, nemusíte se však hned stát vegetariány, stačí spotřebu masa snížit a využít i další produkty z řeznických pultů. A že nevíte, co s nimi přesně můžete dělat? Zkuste se řídit následujícími tipy.



Pokrm i lék za pár "kaček"



Pořádně silný vývar je perfektní pomoc při chřipce i nachlazení. V zimě hezky zahřeje, v létě odlehčí jídelníček. Stačí voda, koření, kořenová zelenina, maso nejlépe s kostí a čas. Na dobrý kuřecí vývar není ani nutné kupovat celé kuře či kuřecí čtvrtky. Chutnou polévku totiž uvaříte například z kuřecích krků a navíc o třetinu levněji.





Nebojte se vnitřností



Játra nebo ledvinky mohou být skutečná delikatesa. Pokud vás odrazuje nutnost čistit ledvinky v mléce před konzumací, sáhněte po játrech. "Obsahují řadu vitamínů skupiny B, zvláště vitamín B12 neboli kobalamin, který je nutný k tvorbě krve. Zároveň obsahují vysoké množství železa", udává MVDr. Andrea Waldhauserová, manažerka kvality společnosti ZEMAN maso-uzeniny. Vyzkoušet je můžete uvařit na cibulce s rýži nebo si připravit domácí paštiku.



Na domácí paštiku budete potřebovat:

• 500 g kuřecích jater

• 125 g másla + 100 g na zalití

• 200 ml červeného vína

• 1 cibulka

• 50 - 100 ml smetany

• Sůl, pepř, rozmarýn

Cibulku nakrájejte na kostičky a opečte do zlatova na másle. Mezitím si očistěte a nakrájejte játra. K cibulce přidejte rozmarýn a nechejte rozvonět. Poté přidejte játra, opepřete a nechte zatáhnout ze všech stran. Zalijte vínem a nechejte ho vyvařit. Až budou játra hotová, přendejte je i s výpekem do nádoby a tyčovým mixérem rozmixujte. Ještě do horkého základu přidejte máslo, které nechte pomalu rozpustit. Osolte a přidejte smetanu. Hotovou směs nalijte do formiček a zalijte rozpuštěným máslem. Nechte v ledničce odpočinout do druhé dne. Podávejte s brusinkami a opečenou bagetkou.

Staročeská pochoutka ovar



Dnes už méně známé jídlo, typické pro zabijačky. Standardně podávané s chlebem, hořčicí a křenem. Ačkoli název nezní úplně vábně, jedná se o vařené a velmi chutné maso připravované z vepřového kolene. Příprava je relativně snadná. Kolena se musí pečlivě omýt, maso se nařízne skrz kůži až ke kosti a vloží se do vroucí osolené vody. Díky tomu neztratí svou chuť. Přidá se nové koření, pepř, bobkový list, kmín a cibule a vaří se do měkka. Podává se horké a je to skutečná lahoda! Pokud se vám nechce vařit, dejte koleno do trouby se stejným kořením, přidat můžete i česnek. Věřte, že tím nasytíte i pořádného chlapa! Za 1 kilogram vepřového kolene s kostí zaplatíte cca 89,90 Kč.

Věděli jste že?



• Vnitřnosti byly považovány za sídlo odvahy a statečnosti. Naši prapředci dokonce věřili, že jejich snědením se na ně tyto vlastnosti přenesou. Právě proto bylo například srdce uloveného zvířete jednou z nejcennějších trofejí.

• Národním pokrmem Skotska je "Haggis" což je ovčí žaludek plněný skopovými vnitřnosti jako jsou játra, srdce a plíce dochucené lojem, cibulí a kořením. Tradičně se Haggis podává se šťouchanými brambory.

• I v gurmánské Francii mají vyhlášené speciality z vnitřností jako například "Bordeauxské testes", což jsou dušené býčí žlázy v hříbkové omáčce se smrži nebo "Rognons sautes au Champagne" tedy skopové ledvinky se žampióny dušené na šampaňském.