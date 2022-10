Ovocné čaje jsou skvělé, když si vybereme správně

Čaj je ten typ produktu, kterým se většina moc nezabývá. Představte si klasickou situaci v supermarketu - najdete uličku s čaji a máte chuť na ovocný šálek. Podle čeho vybíráte? Většina lidí si vybere svého čajového favorita podle ceny, nebo podle vzhledu krabičky. A proč ne.

Možná si říkáte, že je jedno, jaký čaj koupíte, protože v nich není žádný rozdíl? Všechny mají stejnou barvu a téměř stejnou chuť? Toto je obvyklý model, kvůli kterému na ovocné čaje spousta lidí zanevřelo. Pravdou ale je, že kvalitní čaje se mají lišit nejen barvou, ale i chutí. Proto přinášíme několik šikovných tipů, jak si vybrat ovocný čaj, který bude kvalitní, chutný a tělu prospěšný.

Na složení záleží

U jedno druhových bylinných čajů je složení jasné. Obsahuje tu jednu jedinou bylinu, takže nemusíte nic řešit. U ovocných čajů je to ale složitější. Lahodný ovocný čaj nelze vyrobit jen z jedné ingredience, nýbrž z vícero druhů ovoce, které zajistí přírodní dochucení. Řada výrobců pak přírodní dochucení obchází a přidává chemická aromata. Dávejte si proto pozor, abyste nekupovali zbytečnou chemii. Na krabičce by vždy mělo stát, že čaj obsahuje 100 % přírodních ingrediencí. Pro barvu a chuť se do ovocných čajů přidávají například plody šípku nebo květy ibišku.

Ovocný čaj nemá být vždy červený

Prospěšný šálek pro všechny

Zastáváte jen černý čaj, protože ty ovocné vám nechutnají? Je možné, že jste ještě nenašli ten správný, tak mu zkuste dát ještě šanci. Kromě dobré chuti mají totiž ovocné čaje i pár zdravotních benefitů. Po šálku ovocného čaje se skvěle usíná, protože neobsahuje tein a není třeba jej doslazovat. Hrníčky plné ovoce jistě ocení všichni členové domácnosti od dětí po prarodiče v každém ročním období. V zimě dokáží příjemně zahřát, v létě naopak ochladit a doplnit pitný režim. Jsou tak skutečně přínosné. Pokud chcete přínos dopřát i planetě, zaměřte se v supermarketu na čaje, které nejsou zabalené v plastových fóliích a mají kompostovatelné sáčky.

