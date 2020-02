Pečení je novou jógou a opravdu láska prochází žaludkem?

Vánoce jsou za námi a tím skončilo hlavní pečicí období. Úsilí Čechů v kuchyni ale neustává. Podle průzkumu pro Korunní cukr každý čtvrtý z nás peče více než před dvěma lety. Nejčastěji jsou to narozeninové dorty a dobroty pro naše miláčky. Tvůrci sladkostí jsou muži i mileniálové.

Domácí pečení roste na oblibě, tak jako tomu v minulosti bylo třeba s jógou. Kdo na ní nechodil, byl "out". Největší nadšení projevuje mladá generace ve věku 15-29 let a také rodiče s dětmi do pěti let. Mezi fanoušky je také značně zastoupena skupina mužů, kterých pravidelně peče 86 %. Až 42 % Čechů preferuje doma upečené dobroty před těmi kupovanými, protože ví, jaké ingredience obsahují. Celkem Češi upečou neuvěřitelných 139 milionů koláčů a 23 milionů buchet za rok!

Dej mi dort a já ti řeknu, jaký jsi

Většina Čechů peče na narozeniny domácí dort. Chcete potěšit oslavence? Tak právě dort je trefou do černého! A jaké jsou trendy? Nežádanějším typem je moučník s polevou (32,5 %), za ním je ovocná klasika (29,9 %) a radost uděláte i při vytvoření tematického designového dortu (29,5 %). Oblíbeným druhem posledních let jsou také lehké dorty ve tvaru písmen s krémem a zdobením makronkami, ovocem či jedlými květy. Běžnou součástí našich jídelníčků jsou už i dorty vhodné pro alergiky - 25 % lidí má zkušenost s výrobou bezlepkového moučníku a pouze o dvě procenta méně cukrářů již vytvořilo sladkost podle veganského receptu.

Láska opravdu prochází žaludkem!

Na dveře klepe Valentýn a brzy přijde První máj a svatební sezona. Pokud chcete ulovit partnera, pečte! Přeje si to totiž polovina nezadaných. Pro muže to platí dvojnásob. Dvě třetiny z nich totiž doufají, že najdou partnerku, "která peče dobré sladkosti". Zatímco muži si více potrpí na chuť samotnou, ženy mají s pečení spojeno mnohem více emocí. Většina z nich (56 %) si pamatuje na svůj svatební dort, zatímco u mužů je zpravidla taková otázka z kategorie předem ztracených. Moučník či dezert je způsob, jak potěšit své milované pro téměř třetinu Čechů. Sladké je také součástí běžného jídelníčku. Průzkum ukázal, že každý druhý z nás jí minimálně jednou za týden sladkost či sladký hlavní chod. Klasické ovocné knedlíky či palačinky jsou tak stále populární odměnou třeba po lyžování či horské turistice a z domácích ani restauračních menu jen tak nevymizí.

Experimenty v kuchyni

Téměř polovina Čechů má rodinný, léty ověřený recept. V případě, že nám dochází nápady, se nejčastěji obracíme pro inspiraci právě na přátele a rodinu. Pečení sice milujeme, ale jen pět procent Čechů někdy navštívilo kurz vaření či pečení. Inspiraci hledáme zpravidla jinde. Ale experimentovat se rozhodně nebojíme a vyzkoušet nový recept je lákavou výzvou pro 41 % z nás. Možná trochu překvapivě se ukázalo, že jsou to muži, kdo je v improvizaci zdrženlivější. Téměř čtvrtina žen si troufne změnit recept podle vlastní preference, k podobnému kroku se ale odhodlá jenom 16 % mužů. Vytvořit vlastní recept si nás ale troufá téměř polovina. Jenom pozor, ať má i experimentování jistý řád a neblíží se více alchymii.