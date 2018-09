V izraelské jeskyni byl objeven nejstarší pivovar na světě

Zřejmě nejstarší pivovar na světě se zbytkem třináct tisíc let starého piva objevili vědci v prehistorické jeskyni v Izraeli poblíž města Haifa při průzkumu pohřebiště polokočovných lovců a sběračů z doby kamenné. Až dosud se vědci domnívali, že pivo se začalo vařit před pěti tisíci lety, nynější objev ale může historii zásadně změnit.

Nálezy svědčí o tom, že pivo se nemuselo vyrábět ze zbytků chleba, jak se dosud předpokládalo. V archeologickém časopisu Journal of Archaeological Science vědci uvádějí, že pivo se vařilo na rituální svátky k uctívání zemřelých. "Tento pivovar je považován za nejstarší výrobnu alkoholu na světě," uvedl profesor Stanfordské univerzity a vedoucí vědeckého týmu Li Liu v rozhovoru s listem Stanford News.

@Beatler this is for us to visit :D - 'World's oldest #brewery' found in cave in Israel, say researchers #History#beerhttps://t.co/hEiCYMhFKp