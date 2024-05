Resident Evil 9 údajně vyjde už v lednu

Doposud neoznámeného titulu Resident Evil 9 bychom se mohli dočkat již na počátku roku 2025. Podle dostupných informací jde o doposud nejdražší díl z celé série.

S informací přišel spolehlivý insider Dusk Golem, který již v minulosti prokázal, že má přístup k důvěryhodným zdrojům ohledně nadcházejících titulů. Ve svém příspěvku na sociální síti X tvrdí, že bychom se velmi brzy měli dočkat oficiálního odhalení, které přiblíží příběhové zasazení hry. Datum vydaní je prý stanoveno na rok 2025. Na základě dřívějších informací se domnívá, že by studio Capcom mělo s datem vydání mířit už na měsíc leden. Upozorňuje však na to, že během vývoje se může ledasco zvrtnout a mohou následovat odklady. Dodává, že je to ale málo pravděpodobné.

"Mám dobré zprávy/zvěsti ohledně Resident Evil 9. Možné zpoždění, o kterém jsem zaslechl nějaké šuškání, můžeme odsunout stranou. RE9 by měl být brzy odhalen a vydán příští rok. Pokud je pravda to, co jsem zaslechl nedávno, bude se jednat o měsíc leden. Hra je ve vývoji přibližně 7 let."

