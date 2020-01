Vinaři přivezli loni ze zahraničí rekordní počet medailí

Vinaři z Moravy a Čech v loňském roce znovu vylepšili rekord v počtu získaných medailí na mezinárodních soutěžích. Získali jich 990, ve srovnání s rokem 2018 je to o 81 více. V tiskové zprávě o tom informoval Vinařský fond, který účast moravských a českých vinařů na soutěžích finančně podporuje.

Kromě zlatých, stříbrných a bronzových medailí přibylo do národní sbírky ocenění také 34 velkých zlatých a jedna platinová medaile a také 11 titulů šampiona, tedy ocenění pro vína mimořádné kvality, která ve svých kategoriích nenašla konkurenta.

"Tyto úspěchy nepřinášejí našim vínům jen světový věhlas a dobré obchodní výsledky, ale také k nám přivádějí stále více zahraničních turistů, kteří se jezdí seznamovat s místy vzniku těchto jedinečných vín," uvedl ředitel Vinařského fondu Jaroslav Machovec.

Důvodem rostoucího počtu získaných medailí jsou přibývající zkušenosti vinařů, kteří si uvědomují výhodu ocenění ze zahraničí a učí se lépe vybírat vína pro konkrétní soutěže.

Nejúspěšnější byla vína z Moravy a Čech na soutěži AWC Vienna ve Vídni, kde získala 298 medailí. Nejvíce šampionů přivezli vinaři ze soutěže San Francisco International Wine and Spirits Competition. Také nejvíce velkých zlatých medailí, konkrétně devět, získali vinaři v USA, na soutěži Finger Lakes International Wine Competition, která se konala v New Yorku. Platinovou medaili pak získalo Nové vinařství z Drnholce na největší africké soutěži vín - Michelangelo International Wine and Spirits Awards 2019 v Jihoafrické republice.