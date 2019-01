Před 130 lety se v novinách poprvé objevil název jídla hamburger

Oblíbený i nenáviděný plátek mletého masa vložený do žemle, zvaný hamburger, má původ - jak název napovídá - v německém přístavu Hamburk. Poprvé se o něm podle Oxfordského slovníku jako o jídle ale psalo před 130 lety, 5. ledna 1889, v novinách v americkém městě Walla Walla (stát Washington). Do USA hamburský steak přivezli námořníci a vystěhovalci, kteří ho kvůli pohodlnější konzumaci začali vkládat mezi plátky chleba a později do housky.

O datum a místo vynálezu hamburgeru v jeho současné podobě se dodnes vedou spory a za "zaručené" průkopníky je označováno hned několik osob. Například Charlie Nagreen ze Seymouru ve státě Wisconsin údajně jako patnáctiletý chlapec prodával v roce 1885 na místním trhu masové kuličky, které posléze dával mezi dva plátky chleba. V témže roce hamburger údajně vymysleli i bratři Frank a Charles Menchesovi.

Pro Texasany je vynálezcem hamburgeru pro změnu jistý Fletcher Davis, který prodával obložené chleby podobné dnešním hamburgerům na konci 80. let 19. století. Současnou podobu pak asi vtiskl hamburgeru Oscar Bilby z oklahomské Tulsy, který v roce 1891 údajně jako první přišel s nápadem vložit masový plátek do rozkrojené housky.