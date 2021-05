Sladké poděkování pro mlsné maminky

S druhou květnovou nedělí každoročně vyvstává otázka, čím našim drahým maminkám vykouzlit úsměv na tváři. Pro ty, kdo ještě nemají vymyšlenou pozornost, přinášíme tip na sladký sušenkový dort ve tvaru M, k jehož přípravě vám stačí jen pár ingrediencí a odhodlání péct s láskou. Přidáte-li na ozdobu bonbony Haribo Berries a pár jedlých třešňových květů, úspěch je zaručen.

Je to právě maminka, která nám ukázala všechna kouzla, která se dají v kuchyni připravit. Odměňte se jí za to stejnou měrou a upečte lahodný dezert, na kterém si nejlépe pochutná ve společnosti celé rodiny.

Sušenkový dort ve tvaru "M"

Ingredience na linecké těsto:

300 g hladké mouky

3 g soli

180 g změklého másla

130 g moučkového cukru

60 g vajec

1. Všechny suroviny vložte do jedné mísy a míchejte jen tak dlouho, dokud se těsto nespojí. Zabalte do fólie a chlaďte minimálně 30 minut.

2. Následně těsto rozválejte na lehce pomoučené pracovní ploše na tloušťku cca 3 milimetry. Z papíru či tenkého kartonu si vystřihněte písmeno M a podle něj vykrajujte.

3. Pečte na 170 °C, do zezlátnutí (cca 12 minut, záleží na typu trouby). Nechte vychladnout a teprve poté sundejte z plechu.

Ingredience na krém:

250 g mascarpone

100 g gervais

250 ml smetany 33%

50 g cukru krupice

Bonbony Haribo Berries

1. Vychlazené mascarpone, gervais a smetanu vyšlehejte spolu s cukrem. Ke konci opatrně, ať se krém nepřešlehá.

2. Do vzniklého krému zapracujte nasekané bonbony Haribo Berries. Opatrně ozdobte jednotlivá písmena a vrstvěte je na sebe.

3. Vršek ozdobte zdobící špičkou, ozdobte celými bonbony i jejich cukrovými kuličkami.

4. Na ozdobu můžete použít také různé jedlé květy, např. třešně.