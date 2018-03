Současnost je pro milovníky kávy dobou zaslíbenou, líčí kavárník

Pro milovníky kávy je současnost dobou zaslíbenou. Sdělil to kavárník Jakub Fabián z Hradce Králové, který patří do nevelké kavárenské scény stotisícového města. V roce 2014 získal na mistrovství ČR hlavní cenu v kategorii Coffee in Good Spirits. Ve stejném roce také se svojí sestrou založil kavárnu Café Na Kole a loni s přáteli rozjel v bývalé Pilnáčkově továrně další kavárnu nazvanou Kraft v industriálním duchu.

"Kraft není jen kavárna, ale i multižánrový klub. Přes den tam lidé chodí pracovat, studovat, ale i jen tak posedět. A večer můžou zajít na koncert, párty, čtení nebo na přednášku," řekl 31letý kavárník. Je spokojen, že se kolem Kraftu, kde se týdně koná několik kulturních akcí, vytvořila skupina aktivních lidí. "Pořádají koncerty, přednášky a snaží se poněkud strnulou hradeckou alternativní scénu oživit," uvedl Fabián.

Současnost považuje z hlediska nabídky kvalitní kávy u nás za nejlepší dobu. "Svět výběrové kávy se neustále rozvíjí a k ochutnání jsou nové kávy, o kterých jsme před deseti lety neměli ani tušení," říká.

První kávu si dal v 17 letech, ale moc mu nechutnala. "Raději jsem si ji osladil a vypil s mlékem. Potom jsem začal do kaváren chodit pravidelně, nejen kvůli kávě, ale i kavárenské kultuře obecně," řekl. "V té době jsem žil v Brně a pomalu se začala objevovat výběrová káva, takže jsem si ji začal připravovat i doma," dodal.

Během let si vytvořil vlastní názor na způsob přípravy kávy i na její původ. "Mám etické výhrady vůči cibetkové kávě, na kterou se nás zákazníci občas ptají. Dále mě nebaví unifikovaná komoditní káva. No, a snažím se vyhýbat instantní kávě, ve které končí zrnka, která se už do ničeho jiného nehodí," uvedl.

Naopak rád objevuje nové chutě. "Baví mě espresso, ale i alternativní způsoby přípravy, například filtrovaná káva," řekl. Hradecká komunita kavárníků s podobnou filosofií je podle něj malá a je spíše spolkem přátel než konkurenčním prostředím. "Také hradecká kavárenská scéna se ale rozvíjí. Lidí, kteří se o kávu zajímají, přibývá. Postupně se rodí nové podniky. Chodím rád tak do čtyř kaváren," říká.

Pokud by měl začít s podnikáním v oboru znovu, neváhal by ani minutu. "Člověk si těžko představí, kolik s tím je starostí. Ale ten výsledek za to stojí. Ať už to jsou spokojení zákazníci, nebo zaměstnanci, kteří se o kávu začnou zajímat a později si třeba otevřou vlastní podnik. Asi jediné, co bych dělal jinak, je, že bych se zkusil méně stresovat. Některé věci člověk jen těžko ovlivní a není nutné si tím kazit den," dodal.