Tipy a rady: Grilujte jako profesionálové

Vydařené grilování vyžaduje dobrou přípravu, vhodný gril, kvalitní přísady a také dostatek času. Pro správné potěšení z této letní aktivity je důležité vědět, čeho se při přípravě vyvarovat a na co naopak dávat pozor pro dosažení co nejlepšího výsledku. Nechte se inspirovat zajímavými tipy pro letní grilování.

Milovníci grilování musí začít u správného vybavení, se kterým by práce měla jít sama od ruky. "To by mělo být odolné a mnohostranně využitelné. Ať už pro komfortní požitek hledáte gril plynový, elektrický nebo na dřevěné uhlí, ať jste začátečník nebo pravý šéf grilu - v nabízeném sortimentu najdete vždy ten správný gril odpovídající vašim požadavkům," doporučuje David Benda, odborník z oddělení zahrady v projektových marketech Hornbach, a dodává, že kvalitu grilu také dokazuje poskytovaná záruka. Některé značky totiž díky moderním výrobním postupům a přísné kontrole kvality garantují záruku až 10 let.

Tepelná úprava nad žhavým uhlím

Plynové či elektrické přístroje jsou dobrou alternativou pro ty, kteří se nechtějí zdržovat zapalováním ohně, anebo pro grilování na balkoně, kde se nesmí rozdělávat otevřený oheň. Klasickým a velmi oblíbeným grilem ale nadále zůstává gril na dřevěné uhlí. Jako palivo používá dřevěné uhlí z tvrdého dřeva nebo brikety z dřevěného uhlí. Někteří nedají ale dopustit na kombinaci uhlí s briketami pro dosažení optimálního aroma.

Dobrý žár potřebuje asi 25 až 45 minut k rozpálení. "Požadované intenzity dosáhnete, když uhlíky pokryje jemný bílý popílek. Abyste nepropásli okamžik, kdy je uhlí v ohništi nejrozžhavenější, měli byste včas začít teplotu grilu ověřovat. Jednoduchým trikem je ruka natažená asi 10 až 15 cm nad žhavým uhlím. Jak dlouho to budete vnímat jako příjemné? Pokud je to déle než 7 vteřin, teplota je ještě poměrně nízká, pokud je to ale méně než 4 vteřiny, teplota je dostatečně vysoká," radí David Benda z Hornbachu. Teprve potom lze na rošt položit maso.

Přikládání paliva

Kvalitní uhlí a brikety udržují sálající žár po dobu asi 90 minut až dvou hodin. Zejména při nepřímém grilování trvá ale tepelná úprava mnohdy delší čas, a proto je nutné pravidelně přikládat nové uhlí. "Nejlepší je, když je rozžhavíte v zapalovacím komíně, což je externí příslušenství k podpalování grilu. Zhruba po 20 minutách v komíně dosáhnete přiměřeně silného žáru a rozžhavené uhlí můžete vysypat do ohniště grilu," vysvětluje David Benda z Hornbachu.

Samozřejmě lze vždy do ohniště přiložit hrst studeného uhlí. "Pak však musíte počítat s tím, že gril požadovanou teplotu neudrží nepřetržitě a z ohniště začne stoupat kouř," upozorňuje odborník z Hornbachu. V grilu na dřevěné uhlí lze intenzitu žáru regulovat pomocí ovladačů na přívod vzduchu a rozmístěním uhlíků. "Chcete-li teplotu v grilu snížit, palivo jednoduše rozhrnete víc od sebe, uhlíky naopak shrnete k sobě, má-li být teplota vyšší," radí David Benda z Hornbachu a dodává, že tak lze na grilu vytvořit různé teplotní zóny a v částech roštu s méně silným žárem udržovat v teple pokrmy, které jsou již hotové.

Grilování na přímém a nepřímém žáru

Při grilování na přímém žáru pokrm rychle opékáme na roštu přímo nad žhavými uhlíky. "Než začnete grilovat, rošt vyjměte a vymažte tukem nebo ho potřete tenkou vrstvou oleje, aby se grilovaný pokrm nezachytával na mřížce roštu," říká David Benda z Hornbachu: "Pro rovnoměrné propečení se musí grilovaný kousek po uplynutí poloviny grilovací doby obrátit na druhou stranu."

Pokud se griluje na nepřímém žáru, grilovaný pokrm se nedává přímo nad žhavé palivo, ale griluje se v horkém vzduchu na okraji roštu. Při této metodě se často navíc uzavírá i poklop grilu. "Protože teplota je zde nižší než v případě přímého žáru, doba tepelné úpravy se prodlužuje a může činit i několik hodin. Zejména větší, tukem prorostlé kusy masa ale tímto způsobem změknou a rozvinou mimořádné aroma i chuť," vysvětluje odborník z Hornbachu.

Příprava a různé stupně propečení

Grilované steaky chutnají výtečně, když se předtím nechají odležet v marinádě podle vlastních chuťovým preferencí. "Steakové plátky by měly být 3-5 cm silné, aby se na grilu nerozpadaly či příliš nevyschly. Z každé strany potřebují přibližně 4 až 6 minut, tenčí kusy vepřového i pouze 3 minuty," doporučuje David Benda z Hornbachu a dodává, že drůbež, v závislosti na tloušťce masa, potřebuje 5 až 10 minut grilování z každé strany.

Vepřové i kuřecí maso by se mělo po sundání z ohně nechat odpočinout a to ještě nejméně 5 minut přikryté, aby se šťáva uvnitř mohla optimálně rozložit po celém kousku masa a na talíři bylo šťavnaté a křehké. Naopak jehněčí maso by se mělo podávat a konzumovat vždy čerstvé přímo z roštu, jinak ztvrdne. Vedle klasických grilovacích pochoutek z masa a ryb patří na gril také zelenina, sýr a ovoce.