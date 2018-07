V Janatově mlýně slavnostně zapálili v peci. Po letech budou péct chleba

V Janatově mlýně v krkonošských Buřanech budou po 31 letech péct chleba. Majitel mlýna Jiří Krch v pátek ráno slavnostně zapálil v peci, kolem 30 bochníků do ní vsadí pekařka v sobotu ráno.

"Počítám, že tak kolem poledne by mohl být chleba hotový," řekl majitel mlýna, který patří mezi národní kulturní památky. Zájemcům bude Krch nabízet chleba v dochovaném původním krámku, jenž je naproti peci. "Tady se prodávala mouka, chleby i další věci potřebné do hospodářství, třeba hřebíky, svíčky, provázky," uvedl Krch, který mlýn vlastní od roku 2006 a s kamarády ho postupně opravuje.

Mlýn nedaleko Jablonce nad Jizerou je jedinečnou ukázkou lidové roubené architektury ze druhé poloviny 18. století. Majitelé v něm provozovali tři živnosti - mlynářskou, pekařskou a kramářství. Nejstarší dochovaná část původně dvoupodlažního mlýna je z roku 1767. Rod Janatů, který ho vlastnil po čtyři generace od roku 1843, objekt výrazně rozšířil a přidal další tři podlaží. Provoz mlýna byl ukončen před 67 lety, úředním výnosem 13. srpna 1951. Současná pec v něm nebyla moc využita. "Je relativně mladá, protože Janatovi ji v roce 1950 zmodernizovali. Takže v plném provozu byla jen rok a potom jen příležitostně," uvedl Krch. Chleba se v peci podle něj naposledy pekl v roce 1987, úspěšný pokus krkonošských nadšenců tehdy zaznamenal regionální časopis. "Upekli dvě vsázky," dodal.

Do pece lze vsadit najednou až 30 dvoukilových bochníků, v mlýně se na to připravují už několik týdnů. "V peci se nesmí topit příliš rychle, aby nepopraskala, zvlášť teď po letech, kdy zdivo bylo vlhké. Víceméně ji v kratších intervalech natápíme měsíc," řekl Krch. Slavnostním roztopením začala poslední fáze přípravy. Před sobotním vsazením chlebového těsta budou podle něj muset z pece ještě vybrat popel a vytřít slaměným věchetem nebo vydrhnout březovým koštětem. Sázecí lopaty už jsou vyčištěné. Pečení chleba se ujme pekařka Šárka Nemešová z Mariánské Stráně na Liberecku. "Bude podle jejího receptu. Dochovali se i nějaké recepty po Janatech, to budeme zkoušet v dalším kole," uvedl Krch.

Janatův mlýn za rok navštíví kolem tisíce turistů. Zhruba polovina z nich chodí v prvním prázdninovém týdnu, kdy se v nedalekém Františkově koná sympozium umělců nazvané Dřevo-socho-kování. V mlýně se zachovala kompletní technologii, nabízí tak unikátní doklad historie mlynářského řemesla. "Snažíme se to nedělat jako klasické muzeum, ale když návštěvník přijde, aby měl pocit, že tam někomu před hodinou upadla lopata z ruky a že se v mlýně normálně žije," dodal majitel mlýna.