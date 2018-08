Válka o původ hranolků! Belgie se ohradila proti Francouzům

Francouzské noviny Le Figaro otiskly ve středu zprávu s titulkem: "Ne, hranolky nepochází z Belgie". To vyvolalo v sousední zemi velkou vlnu nevole, jelikož Belgičané jsou na své hranolky hrdí. Článek navíc vyšel 1. srpna, tedy v mezinárodní den hranolků. Obě země se teď přou o to, kdo vlastně tuhle pochutinu vynalezl jako první. Zprávu přinesl server The Telegraph.

V inkriminovaném článku se vyjadřuje historik Pierre Leclercq, který tvrdí, že hranolky byly poprvé servírovány v ulicích Paříže lidem, kteří chodili do divadla. Různé kuchařky datují nástup tohoto jídla k roku 1855. "Belgičané to nemají rádi. Dnešní hranolky tak, jak je známe, mají ale svůj původ v Paříži," uvedl Leclercq.

Obecně se však má za to, že hranolky vznikly právě v Belgii někdy v 17. století. Legenda říká, že američtí vojáci, kteří je dostávali během první světové války, je chybně pojmenovali jako "French Fries" (francouzské hranolky). Pojmenování se uchytilo a už zůstalo v této podobě.

Belgičané jsou pyšní na to, že hranolky mají původ v jejich zemi. Bramborová pochutina se tam prodává prakticky na každém rohu rušnější ulice, a to s různými variacemi omáček. Celý národ bere tohle jídlo vážně a nepokládá ho jen za "pouhou přílohu" k jiné stravě.

"Utahují si z nás"

"Jsme zvyklí na to, že se na nás Francouzi dívají spatra. Belgii vždy považovali za malého brášku. Utahují si z nás, ale dělají to se soucitem," citoval The Telegraph Bernarda Lefèvra, prezidenta Unafri, Národního svazu hranolkářů (=frituriste).

"Nemyslím si, že jde o nějaký útok. Je to pro ně spíše pocit trapnosti, že jedna výjimečná věc nevznikla zrovna ve Francii. Kdyby hranolky pocházely z Francie, a to nepochází, bylo by tam mezinárodní muzeum hranolků. Žádné tam ale není," zdůraznil Lefèvre.

"Členové španělské a nizozemské komunity, kteří v 17. století žili v Belgii blízko řeky Máza, smažili proužky brambor, když zrovna nechytili žádnou rybu," přibližuje historický původ hranolků Andrew Daines z belgické turistické skupiny VisitFlanders.

Mezi belgickými a francouzskými hranolky je velký rozdíl. Tradiční frites (belgické hranolky) se vyráběly z brambor dovážených z Flander, jižního Německa a části Nizozemska. Nikoliv z Paříže. Ručně nakrájené hranolky se tam navíc smaží nadvakrát, nikoliv pouze jednou, a výrobci k tomu používají spíše hovězí tuk než obyčejný rostlinný olej.

Belgické hranolky byly dokonce minulý rok zařazeny do seznamu kulturních pokladů UNESCO.