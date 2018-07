Počasí uspíšilo sklizeň hroznů. Dříve bude i burčák

První hrozny z moravských vinic letos sklidí vinaři už na konci července. Rané odrůdy dozrávají až o tři týdny dřív, na začátku srpna tak bude k dostání i burčák z moravských hroznů. Potvrdili to zástupci tří vinařství i vedení Vinařského fondu.

"Sbírat začneme nejspíš v pondělí 30. července, protože od 1. srpna se ze zákona smí prodávat burčák, začneme tedy se sběrem hroznů právě za tímto účelem," řekl generální ředitel Vinných sklepů Valtice Marek Šťastný. Dodal, že na tuto sklizeň nejspíš naváže sbírání hroznů raných odrůd, jako je Irsai Oliver nebo muškáty.

Na dřívější sklizeň se připravují i na vinicích znojemského Znovínu, i když zatím očekávají začátek sklizně až v polovině srpna. "Zatím to vypadá, že začneme sklízet historicky nejdříve, to nepamatují naši tatínkové ani dědové. Ještě před patnácti lety jsme začínali sklízet 10. října, vloni v polovině září a říkali jsme si, jak je to brzy," řekl generální ředitel Znovínu Znojmo Pavel Vajčner.

Na prodej časného burčáku se ve Znovínu ale nechystají. "Máme za to, že v době dovolených ještě lidé na burčák nemají náladu. Proto plánujeme, že náš burčák bude k dostání až 31. srpna v louckém klášteře," dodal.

Dřívější dozrávání hroznů potvrzují i přírodní "ukazatele". Nad vinicemi se začínají houfovat hejna špačků, která obvykle sondují stav hroznů na vinicích až v polovině srpna. Právě jejich pozornost naznačuje, že některé odrůdy budou připravené k otrhání. "Špačci jdou vždycky pouze na zralé bobule. O víkendu jsem na vinici na Sonberku slyšel střílet plynové dělo na špačky," řekl ředitel Vinařského fondu Jaroslav Machovec.

Upozornil, že ačkoli sklizeň raných odrůd zřejmě začne s třítýdenním předstihem, nemusí tomu tak být u odrůd dozrávajících později. "Sklizeň pozdějších odrůd bude závislá na dalším vývoji počasí. Může se stát, že v druhé půlce srpna se ochladí, dozrávání se zpomalí a další část sklizně takto urychlená nebude," uvedl.

Podle stavu vinic se zatím zdá, že letošní úroda by mohla být mnohem vydatnější než v minulém roce, kdy ji poznamenalo velké sucho. "Násada hroznů je velice dobrá. Teď už bude jen záležet na jejich hmotnosti. Aby bylo dosaženo dobré úrody co do celkového množství, budeme potřebovat ještě dobré srážky. Vývoj je ale zatím pozitivní. První bobule raných odrůd jako Irsay Oliver se již dají ochutnávat," konstatoval vinohradnický manažer skupiny Bohemia Sekt Josef Svoboda.