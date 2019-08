V Bordeaux se přizpůsobují trendu a propagují růžová vína

Slavná vinařská oblast Bordeaux se potýká s klesajícími tržbami. Za loňský rok tam klesly o osm procent. Místní vinaři hledají řešení v oslovování mladých lidí. Ti však převážně holdují spíše bílému nebo růžovému vínu. Oblast proslavená především červeným vínem se tak začíná přizpůsobovat celosvětovému trendu. Zprávu přinesl britský server The Telegraph.

Bílá, růžová a šumivá vína. To je v současnosti hlavní trend a přizpůsobují se tomu už i ve Francii. Na jihu země zprvu růžová vína tolerovali jen v období letních prázdnin, během poslední dekády se však tohle víno stalo celosvětově populárním. Francouzští vinaři tak byli "přinuceni" vyhovět rostoucí poptávce.

Oproti galské tradici, kdy bylo zvykem pít víno během jídla, si mladí Francouzi navykli na pití vína jako aperitivu před jídlem. V tomhle ohledu navíc preferují lehčí víno než červené, které se naopak konzumuje v kombinaci se sýry nebo červeným masem.

"Oproti generaci našich rodičů je to změna životního stylu. Oni pili při večeři červené víno, my ale máme tendenci pít častěji v barech nebo na večírcích. Já i moji přátelé pijeme více bílé nebo růžové. Jednou za čas si vychutnám červené, ale vždy jen doma u večeře," citoval The Telegraph 28letého Louise Descampse.

I vinaři v Bordeaux si této změny povšimli a začali podle toho jednat. "Naše tržby poklesly vlivem měnících se spotřebních zvyků. Financujeme tak kampaň na propagaci a zviditelnění našich bílých a růžových vín," řekl Bernard Farges, předseda vinařské rady v Bordeaux, pod kterou jsou spojeny tři tradiční vinařské rodiny.

Snahu vyhovět novému trendu ale někteří experti kritizují. "To, že v některých částech Francie prodej růžového vína funguje, neznamená, že bude fungovat také v Bordeaux. Tahle vína nejsou součástí DNA Bordeaux," uvedl vinařský kritik Yohan Castaing s tím, že podle něj by měli vinaři investovat spíše produkce lehčích červených vín.