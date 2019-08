Znojemské vinobraní bude i náborem dárců kostní dřeně

Znojemské historické vinobraní se letos stane možná největší náborovou akcí dárců kostní dřeně. Uskuteční se od 13. do 15. září. Organizátoři se totiž rozhodli zapojit do dobročinné akce Vinaři jdou na dřeň, kterou začal organizovat vinař Pavel Lacina z Velkých Pavlovic, jehož syn onemocněl leukémií. U informačního centra budou zdravotní sestry z olomoucké fakultní nemocnice dělat lidem stěry, případně jim brát krev, řekl na tiskové konferenci starosta Znojma Jan Grois (ČSSD).

"Vinař hledal vhodného dárce, protože ani jeden z 95 tisíc nebyl vhodný pro jeho syna. Nakonec se to povedlo a v dobročinné činnosti pokračuje. Když nás oslovil, vůbec jsme neváhali se připojit. Do registru mohou být zapsáni lidé mezi 18 a 35 lety," uvedl ředitel Znojemské Besedy František Koudela. Nevadí ani to, že lidé budou pít víno a nebudou střízliví, zabere jim to nejvýše deset minut.

Loni byla návštěvnost vinobraní 88 tisíc lidí. "Letos bychom toto číslo rádi překonali a věříme, že nám bude přát počasí. Program lidé najdou na webu a v mobilní aplikaci. Opět bude připravených 13 scén, z toho šest historických," řekl Koudela.

Hudební scény budou tři, a to na Masarykově náměstí, Horním náměstí a na Káře. Mezi nejznámější interprety letos budou patřit kapely Olympic a Mirai a zpěváci Michal Prokop či Miro Žbirka.

Největší vinařská scéna, kde se ochutnává víno, bude u rotundy svaté Kateřiny. Bude zde 20 vinařství ze Znojemska a téměř sto druhů vín. "Jelikož množství návštěvníků se zvyšuje, letos zde přidáme i občerstvení," řekl Koudela. Malí a střední vinaři budou tradičně na Slepičím trhu a i zde bude možné ochutnávat desítky vín. V pátek i v sobotu bude hrát také cimbálová muzika Jožky Šmukaře.

Zábava pro děti a průvod

Organizátoři přichystali i zábavu pro děti. U Střelniční věže budou hrát hru dračího jezdce, kde budou plnit různé úkoly a prokážou pohybovou zdatnost. "Také mohou stejně jako dospělí zkusit hru poznávání vína všemi smysly, aniž ho museli pít. Znalci vína tak mohou být i děti," řekl Koudela.

Jako každý rok projde Znojmem v pátek večer a v sobotu odpoledne velký historický průvod a jeho členové budou rozhazovat speciálně vyražené mince, letos se symbolikou sametové revoluce. Kdo minci nechytí, může si ji za 50 korun koupit v infostánku.

V neděli mohou lidé přijít ještě na Václavské náměstí, kde bude řemeslný trh a někteří vinaři prodávající burčák. "Lidé si mohou ještě vychutnat Znojmo a něco si odvézt na památku," řekl Koudela. Vstupenky na vinobraní jsou dostupné na internetu a lze je zakoupit i přímo po příjezdu do Znojma.