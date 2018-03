Chcete se v létě koupat ve vlastním? Ideální čas pustit se do stavby

Už se nemůžete dočkat léta? Ne však každý je příznivcem veřejných koupališť... Pokud preferujete spíše soukromí a klid, máme pro vás řešení. Koupání v horkých dnech si totiž můžete užít ve vlastním bazénu v pohodlí domova. Poradíme vám, jak na to.

Dvakrát měř, jednou řež

"Nový bazén si člověk pořizuje jednou, maximálně dvakrát za život. Proto bychom výběru vhodného typu a také umístění na zahradě měli věnovat velkou péčí. Volte renomovaného prodejce, který má dlouholeté zkušenosti, vyškolené bazénové specialisty a je schopen prezentovat se řadou realizací, nabídnout široký sortiment a škálu služeb," říká bazénový odborník společnosti Mountfield František Všetečka.

Výběr místa, vyměření a výkop



Bazén si zaslouží dostatek soukromí i slunečního svitu. Nežádoucí jsou v blízkosti stojící opadavé stromy. Často se také řeší přímá návaznost bazénu na terasu u domu. Nelze opomenout ani napojení bazénu na nezbytné technologie, zejména na strojovnu filtrace. Její optimální umístění a dispoziční řešení je klíčové pro budoucí komfort obsluhy a celkovou životnost technologického vybavení.

Uložení nebo montáž tělesa bazénu



Existují dva základní druhy bazénů. Jedny jsou k zákazníkovi dovezeny v podobě monolitní "vany" (pro jejich složení je někdy nutný jeřáb) a druhé se montují na místě. Další dílčí rozdíly spočívají také v nárocích na stavební přípravu.



Například u keramických bazénů postačí "vystlání" výkopu geotextilií a připravené "lože" z tzv. kačírku. Sklokompozitní bazény se ukládají na betonovou desku a na její povrch se před uložením bazénu pokládá tvrzený polystyren.



Kompozitní a stavebnicové bazény smontuje na místě do požadovaného tvaru odborná firma. A to na betonové podloží. Ani zde není třeba jeřáb. Jde o bazény, které lze postavit v rozměrech například až 15 x 5 m, a to jak na nepřístupné zahradě řadového domu, tak i v interiéru. Plusem těchto bazénů je i to, že jsou vhodné k umístění i do ztížených podmínek, např. k zapuštění do terénu, u něhož je riziko výskytu spodní či podpovrchové vody.

Obsyp, obetonování



Důležité je oddrenážování okolí bazénu. Bazén nelze obsypávat přímo výkopkem (hlínou, jílem, ornicí), výjimkou jsou kompozitní, design-kompozitní a stavebnicové bazény, které lze v případě písčito-kamenitého výkopku obsypat tímto vytěženým materiálem.



U keramických bazénů se monolitické bazénové těleso v průběhu napouštění postupně obsypává zavlhlou betonovou směsí. Podobně se i sklokompozitní bazén postupně (při současném dopouštění) obetonuje zavlhlou betonovou směsí. U "skládaných" bazénů se po zafixování stěnových dílců do cca 15 cm betonu bazén obsypává štěrkem nebo třeba izolačním obsypovým materiálem.

Napuštění bazénu, napojení technologií, tlaková zkouška



Pro umístění pískové filtrace i další technologie nejsou vhodné plastové či jiné jímky.

Nelze u nich předejít kondenzaci par, rizikům oxidace/koroze spojů, zaplavení jímky či jiného poškození instalovaných zařízení.



Bazény se napouští většinou postupně, během obetonování nebo obsypu bazénu a po osazení technologií a montáži filtračního okruhu. Po dokončení této montáže požadujte

od dodávající firmy provedení tlakové zkoušky potrubí a provozní zkoušky bazénu na těsnost (pozor na bazény, kde tyto zkoušky nejde provést - v případě reklamací nebude možné prokázat vadu výrobci).



Terasa kolem bazénu



K vytvoření elegantního a prakticky řešeného okolí bazénu lze použít různé povrchy, s výjimkou kluzkých Můžete zvolit betonovou dlažbu, mrazuvzdornou keramickou dlažbu, přírodní kámen, terasu ze dřevěných nebo tzv. "dřevoplastových" prken či kamínkový koberec. Budete-li rovnou se stavbou bazénu realizovat i posuvné zastřešení bazénu, které vám prodlouží koupací sezonu až na sedm měsíců, je třeba podél bazénu v podélné ose nachystat pevný a rovný podklad.

VIP servis i pro všechny další roky



Při výběru firmy se ptejte nejen, jak se Vám bude firma věnovat během stavby (solidní společnost k Vám během stavby jezdí tak často, jak je potřeba, a nepožaduje přitom žádné další příplatky), ale i po stavbě, neboť není nic horšího, než čekat např. v tropickém létě dlouhou dobu na příjezd bazénového technika, který pak často řeší jen drobnost...

Vyberte si proto takovou firmu, která to má k Vám blízko, kde je větší šance, že k Vám v budoucnu kdykoliv přijede rychle, než firmu, která má "servisní zázemí" od Vás třeba stovky kilometrů vzdálené.