Češi chtějí ojetiny a elektromobilům moc nevěří

Nejistota ohledně budoucnosti vozidel se spalovacími motory a stoupající ceny nových aut přiměly Čechy k tomu, aby čím dál častěji kupovali auta ojetá místo nových. Nejvíc přitom stojí o kombi s benzínovým motorem v ceně nad 200 tisíc korun.

Podle průzkumu Asociace prodejců použitých automobilů-autobazarů (APPAA) je v tuto chvíli při plánování koupě vozu 70 procent Čechů pro ojetý vůz. Doplňuje to i Petr Přikryl, předseda APPAA: "Prodeje nových aut klesají, nicméně prodejci ojetých vozů hlásí významné prodejní nárůsty."

Češi si to umí spočítat. "Nové auto ztratí přibližně 10 až 20 procent na ceně sotva vyjede z prodejny," potvrzuje jednoduché počty českých zákazníků Igor Sirota, mluvčí Ústředního automotoklubu ČR. Do "nového" vozu jsme přitom ochotni investovat v průměru kolem 200 tisíc korun. "Jestliže se před třemi lety kupovala auta, která měla hodnotu 180 tisíc, dnes je průměrná cena ojetého vozu přibližně 220 tisíc. Lidé prostě chtějí kvalitní a lépe vybavené vozy," říká Pavel Foltýn, mluvčí společnosti Auto ESA.

Podle průzkumu Češi dávají přednost automobilům na benzínový pohon. Ten si vybere více než 63 procent motoristů. O dieselové motory má zájem 46 procent řidičů. Přitom právě naftě patří podle některých budoucnost. "Nastupuje doba, kdy se opět vrátíme k motorům dieselovým, které budou mnohem ekologičtější, propracovanější a levnější," nastiňuje Přikryl z APPAA. Auta na elektrický pohon jsou naopak, alespoň podle českých šoférů, slepou uličkou. Zájem o ně je ve statistikách téměř nulový.

O něco lépe si vede hybridní pohon. Ani to ale není žádná sláva. Do svého vozového parku by si ho pořídilo necelých 7 procent Čechů. V případě hybridů slyšeli při jejich nákupu Češi nejen na levnější a ekologičtější provoz, ale i na parkování ve velkých městech zdarma. I když to se například v Praze zrušilo.

Zásadně se změnil i postoj k výbavě vozu. Podle průzkumu APPAA na výbavu hledí čím dál tím více řidičů. "K nejžádanější výbavě patří vyhřívané sedačky, parkovací kamera, nebo navigace," upřesňuje Foltýn z Auto ESA. Automobilový průmysl musí počítat se stoupajícími nároky řidičů. Zatímco před několika lety byla klimatizace ve voze jen za příplatek, dnes je naprostým standardem.

Obecně je výbava vozu důležitá pro drtivou většinu řidičů. Tedy dohromady pro více než 86 procent šoférů. A většina si za ní je taky ochotna připlatit, konkrétně víc jak dvě třetiny motoristů. To souvisí i s větším apetitem po ojetých vozech. Než aby si lidé koupili nové auto v základní výbavě, raději si pořídí vůz mírně ojetý, ale s větší výbavou.

Odkývnout musíme i známý fakt o tom, že Češi jsou národ kombíkářů. Kombi by podle nového průzkumu preferovalo 43 procent řidičů. Na druhé místo nejžádanějších typů karoserie se dostaly čím dál oblíbenější SUV a "na bednu" by se dostaly i malé vozy - hatchbacky. Klasiku v podobě sedanu by uvítalo jen 10 procent českých řidičů.

Své zkušenosti s tím má i autobazar Auto ESA, kde se na první místa v prodejích řadí evergreen českých autobazarů ŠKODA Octavia ve variantě kombi, následovaná rodinnými vozy od značek VW a Ford.

Vozový park pak mimochodem měníme v průměru každých 4 až 5 let. Nejprodávanější značkou, například ve střední a nižší střední třídě, je přitom už několik let Škodovka. To se také téměř nemění jen s tím rozdílem, že dnes je to Octavia a před dvaceti lety to byl Favorit.