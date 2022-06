Cesta na dovolenou s dětmi nemusí být horor. Podívejte se na několik tipů, jak je zabavit

Schválně, už jste ze zadních sedaček svého auta někdy slyšeli tradiční otázku: A kdy už tam budeme? Skoro bychom se vsadili, že určitě. A pravděpodobně ne jednou. Pokud se chcete podobným otázkám a znuděným potomkům při dlouhých cestách autem na dovolenou vyhnout, je dobré se na cestování s nimi důkladně připravit. Možností, jak děti zabavit, je plno, stačí si jen vybrat, čím dětem, a vlastně i sobě, cestu zpříjemníte.

Hry, ke kterým nepotřebujete vůbec nic

Nejvděčnější hry jsou takové, které si zahrajete i bez velkých příprav. Můžete s nimi začít kdykoliv a kdekoliv. Naprostou klasikou je po generace oblíbený slovní fotbal, u kterého si děti procvičí slovní zásobu, nebo třeba hra "Kdo jsem?", která spočívá v hádání toho, na jakou postavu nebo zvíře dotyčný myslí. Kromě rozvíjení dětské fantazie jde také o skvělou aktivitu na rozvoj řeči.

Tablet, jindy nepřítel, na dlouhých cestách záchrana

Řešení, ke kterému se většina rodičů přiklání, až když jde do tuhého. Několikahodinová cesta na dovolenou s neklidným dítětem často právě přesně takové zažehnání krize vyžaduje. Ještě předtím, než vyjedete, stáhněte oblíbené pohádky, písničky, ale také hry, které nejen zabaví, ale ideálně i vzdělají. Tablet je ideální i pro výuková videa, po cestě tak můžete procvičit například dětskou výslovnost, a to pomocí videí Hláskování s Lipánkem. Dlouhé cesty jsou k trénování artikulace totiž jako dělané. "Videa se zaměřují na podporu správného rozvoje řeči a artikulace u dětí předškolního věku s interakcí s rodiči. Formou jednoduchých a zábavných videí získávají rodiče informace, jak danou hlásku hravou formou správně vyslovit a procvičit," vysvětluje Jitka Kaulfuss, klinická logopedka a garantka projektu Hláskování s Lipánkem.

Pokud se tabletu u dětí přece jen bráníte, Lipánek nabízí na svém e-shopu také logopedické kartičky. U procvičování dítě nejen zabavíte, ale zároveň se naučí něco nového.

Nechte děti popustit uzdu jejich fantazie

Že není kreslení za jízdy úplně ideální? Na papír možná ne, pokud se ale na cestu vybavíte kreslicí tabulí, můžete si být jisti, že se vám vašeho malého umělce podaří zabavit na pořádně dlouho. Vybírat můžete z různých druhů, velmi oblíbené jsou magnetické tabule, u kterých nehrozí žádný nepořádek, nebo klasické tabule na fixy. K magnetické tabuli navíc můžete přikoupit číslice a písmena. Kreativitě se meze nekladou.

Zazpívejte si

Tohle možná znáte z amerických filmů, zabavit se tím můžete ale i vy s dětmi. Řeč je o zpívání. Vyžaduje to sice trochu více snahy, stojí to ale za to. Pusťte si oblíbené písničky a pořádně to rozjeďte! Děti se vyřádí, unaví a vy se pak možná dočkáte odměny v podobě jejich spánku.

Odjezd si naplánujte na večer

Poslední rada, která může přijít vhod. Pokud to bude možné, naplánujte si cestu tak, abyste co největší část jeli přes noc. Je totiž pravděpodobnější, že děti budou spát, a i vy si tak alespoň trochu odpočinete, a to i bez vymýšlení cestovní zábavy.