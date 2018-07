Areál Dolních Vítkovic navštívilo už přes milion lidí

Ostravský areál Dolní Vítkovice (DOV) už letos překonal hranici milionu návštěvníků. Stalo se tak o něco dříve než loni, kdy zaznamenal rekordní návštěvnost - 1 557 784 lidí. Informovala o tom mluvčí areálu Pavlína Copková. Industriální areál DOV patří k nejnavštěvovanějším mimopražským turistickým cílům.

"Oproti loňsku jsme co do návštěvnosti už teď v lehkém nadprůměru. Věříme, že se nám opět podaří dosáhnout hranici 1,5 milionu návštěvníků. Optimisticky doufáme, že by se nám tento rekord mohlo letos podařit alespoň lehce překonat," uvedl ředitel Dolních Vítkovic Petr Koudela.

Copková připomněla, že v letošním roce se Dolní Vítkovice soustředí hlavně na programovou náplň. Ve Světě techniky mohou návštěvníci vidět dočasnou výstavu Klamárium, v Milan Dobeš Museu byla na konci června slavnostně otevřena vůbec první dočasná výstava We All Want to Be Cleaned Krištofa Kintery.

"V rámci programu areálu a veškerých doprovodných aktivit se snažíme neustále přinášet nový atraktivní program. Díky tomu se k nám návštěvníci stále vrací a návštěva Dolních Vítkovic je pro ně stále atraktivní," míní Koudela. V následujících dnech budou Dolní Vítkovice hostit evropskou konferenci TBEX, na níž se sjedou bloggeři z celého světa. Areál slouží jako vzdělávací, kulturní a společenské centrum pro školy i veřejnost. Konají se v něm třeba festivaly Colours of Ostrava nebo Beats for Love, ale i různé konference či sportovní akce. Součástí industriálního areálu je science centrum Svět techniky, Bolt Café - nejvýše položená kavárna v Ostravě - či největší hornické muzeum v České republice.

Výroba surového železa skončila v Dolních Vítkovicích v roce 1998, od té doby prošel areál proměnou za stovky milionů korun. Část industriálního areálu je národní kulturní památkou. Po ukončení výroby areál několik let chátral a řešilo se, jaká bude jeho budoucnost. Někdejší vysoká pec číslo 1, z níž se stalo muzeum popisující výrobu železa, se pro návštěvníky otevřela v roce 2012. Následovaly další opravené či nové stavby. Nyní se tam chystá pobočka Národního zemědělského muzea.