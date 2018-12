Bohumín dobudoval další část cyklostezky na chystaném okruhu

Cyklisté a bruslaři v Bohumíně na Karvinsku mají k dispozici novou cyklostezku téměř za osm milionů korun o délce 1,6 kilometru. Vede mezi Vrbickým jezerem a řekou Odrou. Jde o dobudování další části chystaného okruhu, řekla mluvčí radnice Lucie Balcarová.

Cyklostezka, která se budovala od září, nahradila komunikaci ze zhutněného recyklátu, která byla pro cyklisty s obtížemi sjízdná a pro bruslaře pak zcela nevhodná. "Stavbaři museli nejprve odtěžit starý štěrkový povrch i s podložím a vytvořit nové. To tvoří plastový komorový systém, jehož technologie vznikla původně pro potřeby izraelské armády, aby se těžká vojenská technika nebořila do písku. Nový zpevňovací systém má tak obrovskou nosnost a základy cyklostezky mezi oběma vodními plochami leccos vydrží," uvedla Eliška Pecháčková z odboru rozvoje a investic.

Začátek nové stezky je u loni vybudované lávky přes Orlovskou stružku, z druhé strany se pak napojuje na komunikaci u dálnice. V plánu je i její modernizace, protože je součástí projektu na propojení a začlenění do okruhu cyklistických úseků kolem Vrbického jezera. S pracemi by se mohlo začít už v příštím roce.

"Do několika let vznikne kolem Vrbického jezera okruh pro cyklisty a in-line bruslaře. Ten by měl být dlouhý téměř šest kilometrů. Už jsou hotovy první tři etapy," uvedl místostarosta Lumír Macura (ČSSD).

Dokončená je 1,5 kilometru dlouhá cyklostezka naproti povodňové hrázi kolem jezera, kterou město vloni nechalo prodloužit o dalších 700 metrů k areálu štěrkovny. Nyní je dokončen další 1,6 kilometru dlouhý úsek mezi jezerem a řekou Odrou.

V příštích letech tak město musí dodělat zbývající dvě části. Jednou z nich je právě oprava asfaltové komunikace u dálnice a dobudování cyklostezky od štěrkovny až k bývalé myslivně. Všechny části se dokončením těchto dvou etap propojí a vznikne ještě delší okruh, než je na oblíbené a bruslaři vyhledávané stezce kolem přehrady Olešná ve Frýdku-Místku.