Cestovní lékárnička? Univerzální antibiotika a slivovice

Milovníci jídel a netradičních pokrmů, zbystřete. Léto a cestování nabízí velkou škálu možností: od poznávání zajímavých destinací až po tamní zvyky a stravování. Ne však každé jídlo je pro Evropany jako dělané. Proto vám přinášíme rady a tipy, jak vyzrát na nepříjemnosti, které vás mohou během objevování nových chutí zaskočit.

Je libo čerstvá ústřice, chobotnice či exotické ovoce? Pokud rádi ochutnáváte netradiční pokrmy, měli byste mít na paměti několik zásad, které by vás měli ochránit před různými zdravotními obtížemi během cest. Rozhodně se do ničeho nepouštět po hlavě.

"Já osobně si jídlo vybírám pečlivě, jím jen to, co se mi líbí a zdá se mi to v pořádku. Nezkouším třeba různé housenky a podobně. Když jsme byli v Bali nebo na Filipínách, tamní kuchaři mají otevřené kuchyně, tak vidíte, jak maso, které jste si objednali, sekají na jednom dřevěném špalku. Veškeré kuchyňské vybavení mají venku a hygiena tam vůbec není taková, na kterou jsme zvyklý tady u nás," uvedla pro TÝDEN.CZ lektorka GrowJOB Institute Barbora Vacková, která pravidelně přednáší o efektivním cestování.

Podle ní je hlavně důležité dávat pozor na to, co kupujete. Maso a různé produkty jsou totiž na trzích vystavené po celý den, kde na ně praží slunce a lítá kolem nich hmyz. Proto Vacková radí vychytat tu správnou denní dobu.

"Pokud by někdo chtěl něco ochutnat ze street foodů, doporučuji dopoledne, tak do deseti hodin. To máte jistotu, že produkty jsou ještě čerstvé a nic by jim nemělo být," vysvětlila. Stejně tak tomu je i v případě, že někde u silnice potkáte - nejčastěji na Filipínách - ženu s několika hrnci, ve kterých podle Vackové většinou nabízejí oblíbené kuřecí pařátky či pokrmy se špekem, tedy kůží s tukem.

Vacková však zdůraznila, že street foody jsou například v Thajsku či Vietnamu kolikrát lepší volbou než samotné restaurace. "Když přijdete do nějakého tamního podniku, přinesou vám ukázat třeba rybu, která vypadá, že je čerstvá. Nicméně pak odejdou a pak se můžete jen modlit, že v kuchyni neproběhla záměna za jinou, starší rybu," uvedla. Street foodová jídla však volí podle místních. Tam, kde se shlukuje velká skupinka původních obyvatel, tam jsou pokrmy nejbezpečnější.

Univerzální léky

Pokud však přece jen něco ochutnáte a jak se říká, "nesedne" vám to, neměli byste si před cestou zapomenout důležitý balíček s léky, které vám pomohou. "Doporučuji určitě léky proti průjmu. To je nezbytnost. Po zkušenostech si nechávám vždy před cestou předepsat také univerzální antibiotika a bereme si s sebou slivovici," poradila.

A jakým pokrmům se raději během cesty po Asii vyhnout velkým obloukem? Podle webu aktivityprozdravi.cz si rozhodně dávejte pozor na speciality tipu krvavé mušle, které se nejvíce konzumují v Číně a v oblasti jihovýchodní Asie. V Evropě a USA jsou zakázány.

Vzhledově nevypadají lákavě, neboť jejich rudá barva je důsledkem zvýšeného obsahu krevního barviva hemoglobinu. Rizikové jsou zejména kvůli špatné tepelné úpravě. Konzumentům této ústřice hrozí onemocnění hepatitidou typu A a B či břišního tyfu.

Rovněž korejská specialita sannakji - živá chobotnice - představuje riziko. Pokrm se připravuje z mladé chobotnice, jejíž chapadla se zaživa rozřežou na malé části. Konzumenti tak dostanou talíř, na kterém se ještě svíjejí umírající části chobotnice. Nebezpečné je to zejména kvůli tomu, že přísavky chapadel stále fungují. Během jídla se tedy můžete udusit. Adrenalin také můžete zažít u opičích mozečků v Číně či u japonské lahůdky ryby takifugu, jejíž části těla jsou smrtelně jedovaté a po špatné úpravě se konzument otráví.