Cyklohráček zaveze výletníky do zooparku nebo muzea včelařství

Speciální vlak pro rodiny a cyklisty Cyklohráček, který jezdí z Prahy na Okoř a do Slaného, na letošní rok přichystal nové atrakce. Výletníci budou moci využít zlevněné vstupné do zooparku Zájezd nedaleko Kladna nebo muzea včelařství v Kolči. Vlak čeká pátá sezona, poprvé vyjede tuto sobotu, uvedly dnes ve společné tiskové zprávě České dráhy a organizace Ropid a Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK).

Děti se opět mohou těšit na tři speciální vozy plné her a hraček, ve vlaku se jim budou věnovat hrajvedoucí a ve Slaném se mohou vydat na cestu za pokladem.

Stejně jako v minulém roce i letos pojede Cyklohráček z pražského hlavního nádraží přes Smíchov, Hostivici, Noutonice a Podlešín do Slaného. V provozu bude do 28. října, a to v sobotu, neděli a o svátcích. Vyrazit s ním tak budou moci cestující například i na Velký pátek nebo Velikonoční pondělí.

Z pražského hlavního nádraží dětský vlak vyjíždí vždy v 09.03 a 12.58, zpět ze Slaného se vrací v 11.01 a 16.55. O sobotách 28. dubna, 26. května, 30. června, 28. července, 25. srpna, 29. září a 27. října navíc pojede pozdější spoj až do Zlonic, kde bude možné navštívit železniční muzeum.

V uplynulých čtyřech letech Cyklohráček svezl 57 693 cestujících, z toho 37 345 dospělých a 20 348 dětí. Podrobnosti o slevách a akcích zájemci najdou na webové adrese www.cyklohracek.cz.