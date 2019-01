Deset tipů, díky kterým budete chtít vyrazit s dětmi do Livigna

Vybrat zimní dovolenou, aby se na ní bavili jak dospělí, tak děti, dá zabrat. Jen ovšem do chvíle, než objevíte Livigno. Italská zimní metropole nabízí rodinám s dětmi ideální podmínky a zázemí, na které si velmi rychle zvyknete. Upravené sjezdovky ozářené sluncem, lyžařské školy, ubytování rodinám uzpůsobené na míru, spousta zábavy a poznávání. Přesvědčte se s našimi tipy.

Zimní dovolená s dětmi dokáže pořádně provětrat peněženku. Se speciální akcí Family Week Kids go Free rodinné finance tolik nezatížíte. Přijeďte do Livigna v týdnu od 26. 1. do 2. 2. nebo od 23. do 30. 3. a při ubytování dvou dospělých osob získá jedno dítě do 12 let zcela zdarma ubytování v hotelu (v apartmánu 15% slevu), zapůjčení vybavení i lyžařskou školu a každé další dítě narozené před rokem 2007 následně 50% slevu z běžných cen. A do aquaparku Aquagranda můžete jít zdarma až se třemi dětmi najednou.

Livigno je ideálním místem, kde vaše děti naučí mít lyže rády. Postará se o to tým více než 150 profesionálních instruktorů v lyžařské škole. Kompletní vybavení od helmy přes přeskáče po lyže nemusíte řešit předem, dá se jednoduše zapůjčit. Na všechny vleky navíc děti do 8 let získají při dvou platících dospělích Skipass zdarma.

V Malém Tibetu dobře vědí, že děti se vedle výuky potřebují také bavit, proto je pro ně v horní části sjezdovky Carosello 3000 přichystána i speciální závodní dráha Boarder Zoo se širokými zatáčkami lemovaná siluetami zvířat, která v Livignu žijí. Na sněhu se děti pořádně vyblbnou i díky 100 metrů dlouhé sáňkařské dráze a ty, které mají rády špetku adrenalinu, si nenechají ujít Tubing slope - sjíždění z kopce na speciálních nafukovacích kruzích.

Pro děti do 3 let je určen dětský klub Lupigno se stejnojmenným maskotem, který jim dělá společnost na sjezdovkách s prolézačkami a závodních drahách. Při nepřízni počasí a pro dobytí energie slouží krytý areál, kde si děti mohou sníst svačinu, odpočinout si a animátoři je zabaví bohatou paletou her a soutěží.

Novinkou části Mottolino Fun Mountain je šestisedačková lanovka vybavená bezpečnostními prvky a pojízdným pásem, který se automaticky přizpůsobí výšce dítěte a umožní bezproblémový výstup. K areálu patří i sjezdovka, na které si malí lyžaři mohou zajezdit s maskotem Yepim. A o děti od 3 do 7 let (mladší s doprovodem) se zdarma postarají v dětském klubu, který je součástí občerstvovací zóny na M'eating Point Mottolino.

Sportovní vyžití i mimo sjezdovky

Livigno vás nenadchne pouze jako lyžaře. S dětmi můžete zažít nejedno dobrodružství i při poznávání okolí městečka. Vyražte prozkoumávat krajinu v koňském sedle, na skútru či sněžnicích. Šlápnout můžete i do fat biků, které jsou k dispozici i v dětské velikosti. Nebo si půjčte a za fat bike zapojte Charriot, vozítko pro malé děti, a můžete vyrazit. A nadšenci do biatlonu si jistě nenechají ujít možnost být vyškolenými instruktory zasvěceni do tajemství tohoto populárního sportu.

Aquapark Aquagranda Active You nabízí nepřeberné množství vodní zábavy i relax pro celou rodinu. Můžete se nechat hýčkat v tureckých lázních, výřivkách, saunách, v bazénu se slanou vodou a společně s dětmi se vydovádět v části Slide and Fun, která je plná skluzavek a tobogánů. Navíc se tu nachází dětský bazének, magický hrad a rodiče mohou využít i služby baby sitting.

Livigno vítá rodiny s dětmi s otevřenou náručí, a proto se o ně chce postarat nejen na svahu, ale i mimo něj. Funguje tu proto síť hotelů a apartmánů, které nabízí řadu služeb rodinám ušitým přímo na míru. Vedle běžných služeb rodiče ocení baby sitting, dětského lékaře, prádelnu, hřiště, půjčovnu kočárků, kol s dětskými sedačkami či sáněmi a dětským jídelním menu.

Slunce po celý rok

Livigno ležící ve výšce 1816 metrů nad mořem je oblíbeným lyžařským střediskem nejen díky stabilní sněhové nadílce a perfektně upraveným 115 kilometrům sjezdovek, ale i pro své slunné počasí, které tu zažijete až 300 dní v roce. Odpadá tak nejistota, že na vaší vytoužené dovolené, na kterou jste se s dětmi tolik těšili, budete čelit nepřízni počasí.

Kde jinde dětem dopřát jejich milovanou pizzu nebo špagety než v Itálii. Livignská kuchyně je navíc ovlivněna sousedním Švýcarskem a voní po bylinkách, sušeném masu a sýru. Určitě ozkoušejte bresaolu - tato legenda místní kuchyně kraluje všem delikatesám a narazíte na ni na každém rohu. A pokud máte rádi zmrzlinu a mléčné nápoje, zavítejte do mlékárny Latteria do Livigno, kde se nejen dobře najíte, ale koupíte zde i místní sýry, máslo či ochucenou syrováku.