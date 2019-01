Jižní Morava, jak ji turisté neznají. Adrenalin, pivovarnictví či jeskyně

Jihomoravská Centrála cestovního ruchu chce v letošní turistické sezoně ukázat jižní Moravu z nové perspektivy a prostřednictvím netradičních zážitků. Zaměří se přitom hlavně na turisty z České republiky, lákat je bude třeba na adrenalin či hornictví. Řekla to ředitelka centrály Pavla Pelánová na veletrhu Regiontour v Brně. Cílem letošní kampaně je návštěvníky kraje rozptýlit mimo hlavní okruhy zájmu.

"Jižní Morava je po Praze nejnavštěvovanějším regionem a drtivá většina návštěvníků jsou Češi. I tak se ale cestovní ruch u nás potýká s problémy. Jde o to, že se množství návštěvníků koncentruje jednak časově, tedy od května do října, ale také místně. U těch nejznámějších památek," vysvětlila Pelánová.

V průběhu let postupně vzniklo pět center v pěti turistických oblastech, která s Centrálou cestovního ruchu úzce spolupracují. "Díky nim máme lepší představu, co se děje přímo v těch oblastech, co jiného než hlavní památky tam lze nabídnout. Nápady na propagaci pocházejí přímo od nich," dodala Pelánová.

Například Znojemsko, které je tradičně vnímáno jako vinařský region, bude zdůrazňovat i svou pivovarnickou tradici - jednak pivovarnickou expozicí v Národním zemědělském muzeu, ale i nabídkou místních minipivovarů.

Oblast Moravského krasu a Pálavy a Lednicko-valtického areálu zase chtějí přilákat turisty na adrenalinové zážitky. "Moravský kraj bude zdůrazňovat své singletraily, ale i na netradiční zážitek z jeskyní, takzvanou speleoferratu, což je adrenalinová procházka skrz jeskynní systém," vyjmenovala ředitelka centrály.

Pálava a Lednicko-valtický areál slibuje adrenalin ve vodě i ve vzduchu při netradičních sportech, jako je jetsurf, kiteboarding a podobně. A Brněnsko propaguje svou hornickou tradici a památky industriální.

Zcela atypické je pak v své kampani Brno, které pro letošek zdůrazňuje hlavně požitkářství. "Atmosféra městských ulic, živé centrum, špičková gastro a barová scéna. Umět si užít město, které neztratilo duši," vyjmenovala ředitelka Turistického a informačního centra Jana Janulíková.

V propagaci však mají své místo i tradiční lákadla jižní Moravy - vinařství a folklor. Právě letos se uskuteční nejstarší národopisná slavnost Slovácký rok, který se koná pouze jednou za čtyři roky v Kyjově. A v kraji je řada kvalitních, mladých vinařství, která k tradičním ochutnávkám ve sklepích přidávají i doprovodný program v okolí.