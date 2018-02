Karlštejn zahájí sezonu, otevřeno bude denně kromě pondělí

Hrad Karlštejn na Berounsku bude od čtvrtka otevřen již každý den mimo pondělí. Přístupný bude zatím jen první návštěvní okruh se soukromými a reprezentačními prostorami Karla IV. v Císařském paláci a v Mariánské věži, sdělil kastelán Jaromír Kubů. V únoru byl hrad otevřen pouze o víkendech.

Otevírací doba bude podle kastelána od 09.30 do 16.00, kdy začne poslední prohlídka. Navštívit bude možné i prodejnu upomínkových předmětů nebo areál hradní studně a také výstavu Karlštejnský poklad, která byla prodloužena do konce letošního roku. Druhý exkluzivní návštěvní okruh s Kaplí svatého Kříže bude otevřen tradičně od 1. května do 31. října.

Koncert k zahájení sezony je plánován až na tuto sobotu. Návštěvníkům se v Rytířském sále představí Trio Talia. Na programu budou sólové skladby pro zpěv a klavír, pro housle a klavír a lidové písně v úpravách významných skladatelů, jako byli Antonín Dvořák, Leoš Janáček či Jan Malát.

Karlštejn loni navštívilo 236 156 lidí, meziročně o 32 tisíc méně. Vzrostly mu ale tržby, na vstupném vybral o 2,8 milionu korun více než v roce 2016. Program na letošní rok opět počítá s akcí Královský průvod, sérií muzikálových představení Noc na Karlštejně nebo vinobraním. V létě se mohou návštěvníci těšit také na středeční večerní prohlídky nebo 16. června na narozeninový koncert zpěvačky Heleny Vondráčkové.

Gotický hrad Karlštejn založil Karel IV. v roce 1348. Mezi českými hrady zaujímal zcela výjimečné postavení. Byl vybudován jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů. Patří k nejnavštěvovanějším památkám v republice.