Kůrovec "sežral" značky, turisté bloudí

Mnozí turisté v Jeseníkách a Beskydech mají potíže najít správnou trasu svého výletu. Kvůli hromadnému kácení smrků napadených kůrovcem totiž zmizely i barevné značky na kmenech.

Pro některé turisty na severozápadě republiky se příjemný výlet po horách změnil v bloudění. Dřevorubci totiž ve velkém postižené smrky kácejí. A s nimi mizejí i turistické značky, které ukazují cestu k cíli. Nejde přitom jen o krátké chybějící úseky, ale o desítky kilometrů oblíbených tras. A výletníci nevědí, kudy jít.

Týká se to například hojně navštěvované Biskupské kupy u Zlatých Hor na Jesenicku, kam míří turisté především kvůli vyhlášené rozhledně. "Více než polovina modré trasy je po vykácení smrků bez značek. Turisté nám tady bloudí a potom přicházejí k nám do infocentra rozhořčení a nazlobení," řekla iDnes.cz Aneta Albertová z informačního centra ve Zlatých Horách. Bloudí prý také polští výletníci, kteří na Biskupskou kupu přicházejí z opačné strany. I na jejich trase značky chybějí. "Stalo se nám, že polští turisté zabloudili, přišli až do Zlatých Hor a potom se museli zase vracet," dodala Albertová.

Někteří výletníci si zase stěžují, že nemohli najít cestu k oblíbenému Karlovickému jezírku v Jeseníkách, kterému se rovněž říká Mořské oko. Podle Miroslava Karase z tamní krajské pobočky Klubu českých turistů je na trase několik rozcestí, kde se cesta rozděluje na další tři nebo čtyři. A pokud turisté neznají správný směr, až z devadesáti procent zabloudí. V oblasti zmizely desítky značek. Na některých místech přitom značkaři nemohou barevné ukazatele obnovit, protože se tam ještě intenzivně kácí a zpracovává kůrovcové dřevo. A vstup je tam zakázán. Někde nezbyl ani jediný strom, takže se musejí použít náhradní kolíky.

Olomoucký kraj nyní přislíbil, že výrazně zvýší příspěvek na obnovu turistického značení. Z rozpočtu poskytne celkem 780 tisíc korun, které poslouží například v okolí Svatého Kopečku nebo v Jeseníkách. "Klub českých turistů má naprosto zásadní vliv na cestovní ruch v našem regionu. Hejtmanství mu proto na standardní obnovu tras přispěje částkou čtyři sta tisíc korun, dalších tři sta osmdesát tisíc přidá na značení v místech, která postihla kůrovcová kalamita," konstatoval hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

Mimořádnou dotaci použije Klub českých turistů na obnovu přibližně 150 kilometrů tras.