Libušín v novém, bude jinak barevný než před požárem

Mírně jiné barvy bude mít po obnově Libušín na Pustevnách. Památka postavená v roce 1899 podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče před čtyřmi lety vyhořela. Stavba nového Libušína začala loni v červnu, obnova by měla být dokončena příští rok. Nyní je již hotová konstrukce hrubé stavby, řekl Jindřich Ondruš, ředitel Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku, které je správcem objektu.

Libušín se po obnově vrátí včetně barevnosti do roku 1925, kdy byly dostavěny všechny jeho části. "Dělali jsme velmi podrobný průzkum, odštipovaly se lištičky, seškrabávaly se vrstvy barev, abychom se dostali k původní barevnosti," uvedl Ondruš. Tělo stavby bude světlejší, změní se i odstíny barev. "Stavba je nová, nebude to tak začernalé. Červená nebude tak výrazná, bílá také ne, bude lehce do okrova," uvedl ředitel.

Muzeum také upraví barevnost sousedního objektu Maměnka, který rovněž navrhl Jurkovič. "Objekty patří nerozlučně k sobě. Teď jsme v období, kdy Maměnka potřebuje údržbu, chceme obnovit barvy už do podoby, jak bude vypadat Libušín," řekl Ondruš.

Libušín bude podle jeho slov letos hotový až do fáze venkovních nátěrů, bude mít střechu, okna, podlahy, instalace. Na začátku příštího roku se budou dělat dokončovací práce, stavba by měla být dokončena na konci června. "Již teď vyhlašujeme soutěž na gastroprovoz, následně budeme vyhlašovat soutěž na exteriéry, pak musíme soutěžit pronajímatele," řekl Ondruš. Veřejnost by měla obnovený Libušín začít využívat v zimní sezoně 2019/2020. V novém objektu bude použito asi sedm procent z původního Libušína, která se podařilo zachránit, nebo byly původní části uloženy v depozitáři. Obnova by měla vyjít na 100 milionů korun.