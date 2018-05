Magický svět Himálaje přibližuje nová výstava v Liberci

Pouliční indický trh, tibetský chrám, mešitu či obří sochu Buddhy mohou ode dneška vidět návštěvníci areálu bývalého výstaviště v Liberci. V jednom z tamních pavilonů začala zážitková výstava Magický Himálaj, která se věnuje nejvyšším horám světa i životu pod nimi. Drtivá většina exponátů pochází ze sbírky cestovatele Rudolfa Švaříčka.

"Za těch 28 let, co jezdím do Himálaje, se podařilo dát dohromady takovou kolekci, která trochu přerostla z malé soukromé sbírky v největší ve střední Evropě," řekl dnes Švaříček novinářům při zahájení.

Výstavy o životě v tomto koutě světa pořádá cestovatel už od roku 2009, jsou však odlišné a navíc je doplňuje o nové exponáty. "Zde máme i rikši, které jsme poslední dobou přivezli z Kalkaty. Je to poslední místo, kde jsou stále," uvedl.

V expozici jsou stovky velkoplošných fotografií a tisíce sbírkových předmětů, které návštěvníky pomyslně přenesou do Nepálu, Tibetu, Bhútánu a Indie a ukážou neuvěřitelnou pestrost těchto zemí. S většinou exponátů má cestovatel spojený příběh. Váže se i k tomu nejobyčejnějšímu, žebříku z nepálské vesničky. Švaříček ho odtamtud vlekl nejprve pěšky, a pak vezl džípem a autobusem. "Ten mi dal možná nejvíce zabrat. Pro mě má obrovskou hodnotu," konstatoval. Ukazuje i boty od bhútánského krále, jež získal výměnou za dřevěnou kravatu, trumpety z lidských holenních kostí či obrovské modlitební roury.

Expozice odhaluje i zvyky, tradice a rituály pro Středoevropana neobvyklé. Patří mezi ně nebeský pohřeb v Tibetu, kdy je tělo zemřelého rozsekáno rituálními sekáčky a přenecháno supům. Text k výstavě vysvětluje, že jde o praktické řešení. Pochovat do kamenné a často zmrzlé půdy je složité a kremaci vylučuje nedostatek stromů a dřeva. Buddhistům navíc umožní vzdušný pohřeb vykonat poslední dobrý skutek, poskytne potravu živým bytostem.

Švaříček prý zažil v těchto zemích těžko uvěřitelné příběhy, třeba s šamanem. "Seděl jsem metr vedle něj a on doruda rozpálený nůž olizoval jazykem, ohýbal nože, meče. Nejsem nějaký esoterik, ale tolik věcí prapodivných, co jsem tam zažil, tak trochu odráží příběh této výstavy," dodal.

Výstava potrvá do února příštího roku. Podle Švaříčka ji budou postupně doplňovat a nabídnou i doprovodné programy. "Chystáme zajímavé rituály, obřady a chci přivézt mnichy z Himálaje," dodal.