Modrava otevře nové infocentrum, pojme nápor turistů

Šumavská Modrava s 85 obyvateli dokončila nové informační středisko se sálem za 6,5 milionu korun. Otevřeno bude na začátku nové turistické sezony koncem dubna. Je pětkrát větší než současné malé infocentrum v obci, kterou projde ročně do 300 tisíc turistů, řekl starosta Antonín Schubert.

Nový objekt bude propojen s bavorskými infocentry. Jde o česko-bavorský projekt 13 českých obcí mikroregionu Šumava - západ a 15 bavorských obcí, které vyvíjejí společnou aktivitu Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald und Böhmerwald (Prázdninový region národního parku Bavorský les a Šumava) a už ji prezentovaly minulý týden na veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze. "Chceme spolupracovat a spolupráci prohlubovat, protože tady se pořád povídá o tom, jak se mezinárodně spolupracuje, ale nedělo se vlastně nic," řekl starosta.

Obec přestavěla a lépe využila spolkový dům. Středisko s bezbariérovým přístupem má vstupní vestibul, vlastní infocentrum a za ním konferenční sál na promítání a přednášky pro turisty včetně stálé expozice, například o nalezišti z mladší doby kamenné. Je tam rovněž veřejné WC, toalety pro invalidy a umývárna. Před budovou je zastřešená plocha s lavičkami. "Stavebně jsem hotovi. Teď se instaluje elektronika a vyrábí nábytek. Kolaudaci plánujeme v dubnu," uvedl starosta Modravy.

Současné informační středisko, tedy jednu místnost vedle obecního úřadu, navštíví až 1000 lidí denně. "Je to obrovský nápor pro zaměstnance. Každý chce nějakou informaci. V novém centru poběží některé informace na monitorech, třeba o běžeckých stopách," řekl starosta. V objektu budou k dostání i regionální výrobky a knihy.

"Náročnost návštěvníků stoupá, nespokojí už se s tím, co bylo před 10 až 15 lety. A vyžadují to docela nekompromisně. A my se tu potýkáme s tím, že správa národního parku to nechápe, dělá si svoje návštěvnická centra a myslí si, že to lidem stačí, ale nestačí," řekl. Šumava je podle Schuberta opět trendy a je nutné návštěvníkům zajistit servis. Peníze získala obec z programu Evropské územní spolupráce ČR - Bavorsko 2015 až 2020 (EUS).