Muzejní vlaky ze Zbýšova poprvé dojedou do Zastávky

Poprvé za dvanáct let existence provozu muzejní železnice ve Zbýšově u Brna se lidé svezou po celé délce tratě ze Zbýšova až do stanice Zastávka u Brna, kde je možné přestoupit na běžné vlaky do Brna či do Jihlavy. Sezona se na bývalé důlní dráze otevře v sobotu, řekl jednatel Muzea průmyslových železnic Artur Fučík.

V turistické sezoně budou také v provozu dva vlaky tažené parní lokomotivou a při dostatečném zájmu bude jezdit i třetí vlak s vagonky, kterými horníci jezdili v minulosti do zdejších černouhelných dolů. Mezi parními vlaky je buď hodinový nebo půlhodinový interval. V případě zájmu tak lze udělat celý den půlhodinový interval.

"Trať už je dovedená po letech postupného budování až do Zastávky, kde vzniklo i nástupiště a je možné zde jet i s kočárkem. Do definitivní podoby dá však stanici až Správa železniční dopravní cesty," řekl Fučík. Proměna se chystá společně s elektrizací a zdvoukolejněním trati do Brna a správce kolejí opatrně předpokládá, že po dlouhých soudních peripetiích by se mohlo začít stavět příští rok.

Poslední horníci odešli z dolů v roce 1992, od té doby zde v a nejbližším okolí sílí turistický ruch. Muzejní dráhu ročně navštíví na deset tisíc lidí. Jelikož zájem mírně roste, plánuje Fučík s kolegy stavbu nových vagonů, aby byla kapacita vlaků dostatečná.

Většina návštěvníků sice přijíždí autem do Zbýšova, avšak České dráhy vypraví v sobotu také speciální vlak z Brna do Zastávky, který zajistí muzejní vůz řady 830 zvaný loďák.

V sobotu se zbýšovská dráha stane jedním z cílů Muzejní noci a od 20.00 se budou promítat ve Zbýšovském letním kině fotografie na téma Hořký osud cukrovarů na druhé straně světa. Fučík bude vyprávět o zážitcích z loňské cesty po Indii a zanikajících parních vlečkách vozících třtinu do cukrovarů. "Pokud se tam někdo chce vypravit, je za pět minut 12. Provozy z 19. století se rychle ruší, mladší provozy postupně taky a leckde lokomotivu nahrazují traktorem, někde celé vlaky nahrazují nákladní auta," uvedl Fučík.