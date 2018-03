Nový běžkařský okruh už přitáhl stovky lyžařů

Nejdelší osvětlený okruh pro běžkaře ve východních Čechách v Orlickém Záhoří na Rychnovsku navštívily od konce loňského roku stovky lyžařů. Největší zájem byl mezi vánočními svátky a Silvestrem. Po skončení arktických mrazů obec očekává další nápor.

"Od otevření okruhu loni na Vánoce jej využilo tak 2 tisíce až 2500 lidí. Už není minus 25 stupňů Celsia, jak bylo ještě před několika dny. Takže v příštích dnech opět očekáváme větší zájem," řekl starosta Orlického Záhoří Vojtěch Špinler.

Běžkařský okruh v nadmořské výšce nad 700 metrů je mezi místními částmi Bedřichovka a Jadrná. Měří 4,5 kilometru a po celé délce je osvětlený. Nastupuje se na něj nejčastěji od parkoviště na konci Jadrné, které je zdarma. Neplatí se nic ani při využití okruhu. "Nezasněžujeme, jsme odkázáni na přírodní sníh. Problém se sněhem není. Svítí se do 22.00 a o víkendech to necháváme do 23.00," řekl starosta obce, která patří k nejvýše položeným v Orlických horách.

Orlické Záhoří je známé chladným klimatem. Meteorologická stanice odtud hlásí jedny z nejnižších teplot v zemi. Například ve čtvrtek 1. března tam bylo minus 25,9 stupně Celsia, což bylo v ten den nejméně v celém Česku.

Podle starosty okruh využívají hlavně lidé, kteří jsou v obci ubytováni v hotelech a penzionech, lyžaři z nedalekého Polska i lidé z měst v podhůří.

Obec projekt připravovala tři roky. Jen vybudování okruhu stálo zhruba čtyř miliony korun a parkoviště kolem sedmi. Další investice šly na technické vybavení, například na nákup rolby. "Celé to vyšlo asi na 20 milionů korun. Dotace pokryla 90 procent nákladů, deset procent šlo z obecního rozpočtu a na předfinancování nám půjčil Královéhradecký kraj. S investicí jsme spokojeni, o okruh je zájem, a to nás těší," uvedl Špinler.

Okruh v Orlickém Záhoří je lyžařskými stopami napojen na desítky kilometrů upravených orlickohorských běžeckých tras.