Opilec projel taxíkem část Skandinávie, pak odmítl platit

Podnapilý muž nastoupil na Silvestra v dánské metropoli Kodani do vozu taxi a po půlnoci na Nový rok z něj vystoupil o 600 kilometrů dál - před svým domem v Oslu. Třebaže projel tři skandinávské země, platit se mu nechtělo a po příjezdu se vytratil. Napsal to zpravodajský server The Local.

Policie přijala hlášení od poněkud naštvaného dánského taxikáře kolem jedné v noci. "Řidič viděl, jak muž zmizel do bytu. My jsme toho muže následně dokázali kontaktovat, byl doma v posteli a spal," řekl norské televizi NRK šéf policistů Vidar Pedersen.

Provinilec nakonec musel za cestu zaplatit celkem 18 tisíc norských korun (zhruba 47 tisíc Kč).

Začátek roku se ale pro dánského řidiče taxi nezlepšil ani pak, uvedla na twitteru policie. Jak totiž s vozem čekal před bytem dotyčného, vybila se mu baterie, takže se neobešel bez asistence odtahové služby.