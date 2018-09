Pilotní projekt: Návštěvníci některých památek získají volný vstup

Návštěvníci některých památek ve středních Čechách získají volný vstup do regionálních muzeí. Umožní to smlouva o spolupráci a vzájemné propagaci s Národním památkovým ústavem (NPÚ), kterou schválili krajští radní. Informovala o tom Helena Frintová z tiskového oddělení hejtmanství.

Do pilotního projektu bylo vybráno pět míst. Návštěvníci státního zámku Hořovice na Berounsku dostanou volnou vstupenku do Muzea Hořovicka, sídlícího nedaleko v takzvaném Starém zámku. Kdo se vydá na hrad Krakovec na Rakovnicku, získá zdarma lístek do Památníku Joachima Barranda ve Skryjích.

Po prohlídce souhradí Točník a Žebrák na Berounsku se lze zdarma podívat do Muzea Českého krasu v Žebráku a při návštěvě Sázavského kláštera dostanou lidé volnou vstupenku do Památníku Josefa Lady v Hrusicích. Posledním objektem zapojeným do projektu je státní zámek Březnice na Příbramsku, kde návštěvníci získají volný vstup do krajského Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami. Podmínkou je ve všech případech to, že si lidé vstupenky do státních hradů a zámků pořídí do 13.00.

"Dohodli jsme se na vzájemné propagaci našich objektů a myslíme si, že tuto formu, kdy návštěvníci mohou v jednom objektu získat zdarma vstupenku do druhého, lidé přivítají. Bylo vybráno pět párů objektů, které jsou blízko sebe a lidé mohou návštěvu bez problémů stihnout během jednoho dne," uvedl krajský radní pro kulturu Karel Horčička (ČSSD). Smlouva zatím platí do konce letošního roku. Poté se rozhodne, jak se ve spolupráci bude pokračovat a zda se tato praxe rozšíří i na další objekty.