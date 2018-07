Pohodové léto na Slovensku

Kdo má české lázeňské domy a wellness centra prochozená i pozpátku, může vyrazit dál. Svět totiž nekončí v Karlových Varech nebo Luhačovicích! Následující přehled představuje několik tipů na jedinečné lázeňské komplexy na sousedním Slovensku. Vynikají nezaměnitelnou atmosférou, různorodými službami a hlavně - některé jsou jen kousek za hranicemi.

Slovensko se stává čím dál větším evropským turistickým hitem. Každoročně do něj míří víc a víc zahraničních zájemců o jeho služby, přírodu a možnosti. Naši východní sousedé také mají co nabízet. Kupříkladu Vysoké Tatry, rozlohou nevelké, se však do výšky a krásy mohou směle rovnat nejznámějším evropským pohořím. A pokud se nejen horský turista potřebuje zrelaxovat, odpočinout si a nabrat dech, má k dispozici lázně a wellness, jež obstojí i v konkurenci s proslavenými zařízeními u nás, v Maďarsku i dalších lázeňských velmocích.

Krásy antiky v Rajeckých Teplicích

Luxusní lázně SPA Aphrodite navozují atmosféru antických lázní uprostřed pohádkové přírody Rajecké kotliny. Mají tu výhodu, že jsou od českých hranic vzdálené pouhou hodinu a půl jízdy. Přírodní léčivá rajecká voda udělá lidskému tělu dobře v každém z rozličných bazénů. Na návštěvníky čeká široký výběr lázeňských procedur založených na léčivých koupelích.

Novinkou jsou zde nově otevřené Natural Spa, kde si na své přijdou i milovníci saunování. Komplex nabízí několik venkovních termálních bazénů s různými teplotami, dvě unikátní srubové sauny se staletým finským dřevem nebo Kneippův chodník. To je účinná vodoléčba, při níž se střídavě prochází bazénky se studenou a teplou vodou.

Ve Spa Aphrodite se dá bez potíží prožít celý týden nebo jen prodloužený víkend. Nudit se zde nikdo nebudete, protože téměř každý večer je zde pro klienty připraven kulturní program, mnohdy za účasti známých českých i slovenských hvězd.

Cesta: z Prahy 400 km, 5 hodin autem

Aktivity v okolí: Golfový resort GOLF PARK RAJEC, zřícenina hradu Lietava, Národní park Malá Fatra, skiareál Malá Fatra

Za zábavou do Tatralandie

Svět Tatralandie se představuje jako místo plné zábavy a dobrodružství pro celou rodinu. Díky termální vodě je přístupný po celý rok a za každého počasí. Region, který obklopují nejvyšší slovenské hory, si díky panoramatickým výhledům zamilují všechny věkové generace. Návštěvníci to ocení i během podzimního sychravého počasí či v zimě, kdy se mohou ohřát pod palmami v Tropical Paradise. Teplota v tropickém ráji pod zasněženými vrcholy Tater nikdy neklesá pod potěšujících 30 stupňů, a zatímco mohou relaxovat a regenerovat v Keltském saunovém světě, jejich ratolesti si užijí hned na šesti toboganech.

Cesta: z Prahy 500 km, cca 6 hodin

Aktivity v okolí: Vodní mlýny Oblazy, Zoo Kontakt, Letní bobová dráha Žiarce, lyžařské středisko Jasná

Za klidem a péčí do Brusna

Lázně Brusno nepatří k největším či nejznámějším, za povšimnutí rozhodně stojí. Léčivá minerální voda, odborná péče zdravotníků, hotelový servis a skutečný klid v krásném přírodním prostředí Slovenského rudohoří vytvářejí výborné předpoklady pro ničím nerušený "zdravotní" odpočinek. Léčivé prameny jsou zde využívány hlavně k účinným pitným kúrám a minerálním lázním. Ideální místo pro všechny, kteří hledají klid a kvalitní péči.

Cesta: z Prahy 560 km, 6 hodin autem

Aktivity v okolí: Hrad Ľupča, lyžařské středisko PARK SNOW Donovaly, golfové hřiště Gray Bear, Muzeum SNP