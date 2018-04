Snadnější cesta do Krkonoš. Rychlíky z Prahy pojedou až do hor

Rychlíky z Tanvaldu dál na Harrachov jedou po unikátní ozubnicové trati z roku 1902, která byla před několika lety prohlášena technickou památkou. V roce 2010 bylo na trati obnoveno přeshraniční spojení do polské Sklářské Poreby, umožnila to rekonstrukce trati za 138 milionů korun. Od prosince 2015 jezdí na trase přímé vlaky z Liberce do Polska a zájem o ně roste. V posledních letech se počet cestujících na této trase zhruba zdvojnásobil.

Ne každý vlak ale dokáže po trati s ozubnicí projet. "České dráhy proto musely přesunout čtyři vozy z Moravy, které bylo pro provoz kolem Prahy nutné vybavit informačním systémem Pražské integrované dopravy," řekl Blažek. Vybavení vozů zaplatil podle něj Liberecký kraj a přišlo na milion korun, dalších 430 000 korun zaplatí letos kraj za prodloužení spojů z Tanvaldu do Harrachova. Z Prahy bude vyjíždět vlak složený ze čtyř vozů, do Harrachova ale dorazí jen jediný, ostatní se odpojí cestou. "Uvidíme, jaký bude zájem, pak bychom případně uvažovali o posílení," řekl Blažek.

Obnova přímého spojení z Prahy do Harrachova je podle Blažka společným projektem Libereckého a Středočeského kraje a Prahy. "Jsou kritici, kteří říkají, že z Prahy do Harrachova to není úplně atraktivní, že je to pomalé. Ale to spojení není určené jen pro Prahu, na trase jsou třeba Neratovice nebo Mělník, které vlastně žádné jiné spojení nemají, musí jezdit přes Prahu. Také pro obce, které jsou na trase blíž k Harrachovu jako je Mnichovo Hradiště, Turnov nebo Železný Brod, je to spojení zajímavé," dodal Blažek.

Vlak z Prahy do Harrachova jede tři a čtvrt hodiny, jízdenka přijde na 208 korun. V budoucnu by podle Blažka mohly rychlíky z Prahy zajíždět až do Polska. "Neobejde se to ale bez stavebních úprav na trati. Bylo by třeba vybudovat nové výhybny v Dolním Polubném a v Jakušicích na polské straně, jinak by se už vlaky na trať nevešly," dodal. V zimní sezoně a o letních prázdninách totiž na jednokolejné trati přes Harrachov do polské Sklářské Poreby jezdí až devět párů vlaků denně.