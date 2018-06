Street Food, Gambrinus den, rande s Francií či letecký den

Tento víkend se ponese především ve znamení gastro akcí. Milovníci street food pochoutek by si neměli nechat ujít festival na pražské náplavce, pivaři zas mohou zamířit do Plzně na Gambrinus den anebo na slavnosti do Ostravaru. Historické vozy budou k vidění v Mostě, Žďár nad Sázavou se promění v "malou Francii" a show na nebesích hostí letiště v Přerově.

Pouliční pochoutky z celého světa provoní smíchovskou náplavku v Praze. První letní Street Food se uskuteční 23. června a ponese se v duchu lehkých jídel a exotického ovoce. Ochutnat všichni mohou limonádu, falafel, kimchi, chicken wings i prosecco... Vstup je 50 Kč.

Všichni Plzeňáci budou v sobotu 23. června oslavovat Gambrinus den. Z náměstí Republiky v Plzni se na jeden den stane obrovská "pivní zahrádka". Výjimečně bude na čepu Festivalová nefiltrovaná dvanáctka, uskuteční se finále mistrů výčepních, prohlídky pivovaru a zahraje skupina KEKS.

Motto: Grand Prix, Francie ve Žďáru, nebeská show a pivní svátek

Autodrom Most přivátí o víkendu 23. až 24. června historické vozy. Koná se zde akce s názvem The Most Historic Grand Prix. Organizátoři lákají na ještě bohatší program než loni - hlavním lákadlem je sraz majitelů veteránů a spanilá jízda po okruhu. Více na www.autodrom-most.cz.

Zámek ve Žďáru nad Sázavou se 23. června přenese do země vína, baget a Eiffelovky. Program akce nazvané I. rande s Francií láká na degustace, turnaj v pétanque, výuku francouzštiny, výrobu klobouků... ale i české hry našeho dětství jako jsou kuličky, skákání panáka nebo guma. Vstup zdarma.

Na akrobatické ukázky historických letounů, zásah vrtulníku, moderní stroje, přelet gripenů i armádní techniku se mohou těšit návštěvníci Dne letiště Přerov. Akce se koná v sobotu 23. června od 10 do 16 hodin. Vstup je zdarma.

Největší svátek piva v Moravskoslezském kraji je tu! O víkendu 22. až 23. června se v Ostravě konají populární Slavnosti pivovaru Ostravar. Příznivci dobrého piva a hudby se mohou těšit nejen na skvělé pivo, ale i hudbu Horkýže Slíže, Škworu, Kapitána Demo, Tomáše Kluse, Monkey Business, Lenny či Prago Union. Více na www.ostravar.cz.