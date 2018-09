Svatováclavské oslavy, Táborská setkání, Festival řízků či vinobraní

Polovina září je tu a tento víkend se ponese především v duchu historických slavností a vinobraní. V Praze začínají Svatováclavské trhy a zpátky do časů minulých se vrátí i město Tábor, kde se koná oblíbená akce Táborská setkání. Zahrádkáři a kutilové si přijdou na své v Litoměřicích na výstavě Zahrada Čech, v Malé Morávce budou celý víkend smažit řízky na festival a vinaři nabídnou to nejlepší ze své úrody v Mělníku nebo Velkých Pavlovicích.

V pátek 14. září začínají v centru Prahy Svatováclavské oslavy. Součástí budou trhy na Václavském náměstí i Náměstí Republiky. Patron českých zemí se bude v metropoli oslavovat až do 28. září. Víkendy budou patřit historickému programu - a přijede i sám svatý Václav.

Davida Kollera, Barboru Polákovou či No Name nabídnou letošní Táborská setkání v Táboře. Historický festival se koná od 14. do 16. září a nabídne přes padesát souborů, pochodňový průvod i středověké tržiště. V neděli bude zdarma otevřeno šest památek. Přichystaná je i novinka pro mladé... Vstup na místě stojí 250 Kč.

Zahrada Čech, řízkové hody i vinobraní

Obdivovatelé přírody, zahrádkáři, chalupáři i kutilové by měli být na pozoru. V Litoměřicích své brány opět otevře populární Zahrada Čech. Podzimní zahradní veletrh začíná 14. září a potrvá až do 22. září. Podrobnosti na www.zahradacech.cz.

Velké Pavlovice zvou na významný folklorní svátek a vrchol vinařského roku. Velkopavlovické vinobraní se koná 14. a 15. září. Ochutnávat se bude víno i burčák a připraven je bohatý program. Dvoudenní vstup je 300 Kč/osobu; jednodenní 150 nebo 200 Kč.

Celý víkend od 14. do 16. září budou v kuchyni Penzionu Aurum v Malé Morávce (Karlov pod Pradědem) smažit. Koná se tu totiž oblíbený Festival řízků, kterých bude na výběr sedm druhů z nejrůznějších druhů mas - třeba kuřecí, vepřový i srnčí. Připraveno je také malé překvapení...

V pátek 14. září začíná Vinobraní i v Mělníku. Letos se ponese v duchu 80. výročí akce a vrcholem bude historický průvod se třemi stovkami účastníků, který je v plánu na sobotu. Hudební a kulturní program bude na čtyřech scénách. Vinobraní potrvá do neděle 16. září. Podrobnosti na www.vinobranimelnik.cz.