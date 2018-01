Tématem festivalu Go Kamera bude východní Afrika

Ústředním tématem cestovatelského festivalu Go Kamera bude letos východní Afrika. O své zážitky se do Brna přijede podělit 50 cestovatelů. Festival bude jako každý rok součástí veletrhů cestovního ruchu Go a Regiontour, které se konají od 18. do 21. ledna, uvedl organizátor akce Rudolf Švaříček v tiskové zprávě. Lidé si budou moct poslechnout zážitky i z jiných koutů světa.

"Půjde o čtyřdenní maraton přednášek a promítání. Přednášet budou cestovatelé, horolezci, dobrodruzi, fotografové, umělci či hudebníci. Festival za 21 let vyrostl v největší cestovatelské setkání v Česku i na Slovensku," uvedl Švaříček.

První den zahájí Kateřina Chauveau, která pomáhá aktivitami Bwindi Orphans právě ve východní Africe. Organizace se stará o školu v Ugandě i adopce na dálku. Ve stejný den bude také horolezec Josef Šimůnek hovořit o osmitisícovkách a záchranářka Vlaďka Kennettová o Novém Zélandu.

Druhý den budou vyprávět o své cestě kolem světa autem Ladislav a Katka Bezděkovi. Horolezci Rudolf Švaříček a Pavel Bém promluví o zdolání nejvyšší peruánské hory Huascarán.

V sobotu bude řeč o projektu Kola pro Afriku, představí se malíř Tashi Norbu původem z Tibetu. O Japonsku bude vykládat Martin Vačkář, který chystal cesty do této země pro bývalého prezidenta Václava Havla. Neděle bude patřit 3D projekcím. Speleolog Marek Audy přiveze film z natáčení jeskyní ve Venezuele, Tomáš Loun z cestování po Číně a Jihoafrické republice. O zážitky z cest se podělí mladý cestovatel a spisovatel Ladislav Zibura či fotograf Jan Šibík.

Východní Afriku budou moct lidé na veletrhu také ochutnat. Bude se podávat pět druhů kávy, která se v této oblasti pěstuje, a organizátoři připraví k ochutnání i některá tamější jídla.