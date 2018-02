Teplé moře si můžete dopřát, i když za okny sněží

Teploty za okny padají k nule a vy přemýšlíte, jak se zahřát nejen na těle, ale i na duši? Spousta lidí uniká zimnímu splínu tím, že vyrazí na dovolenou. Nečekají ale na hlavní letní českou sezónu, za teplem se vydávají prakticky okamžitě. Stačí jen podlehnout nabídce některé z exotických destinací lákající vyhřátým mořem a vydat se na cestu - klidně už v únoru či březnu. Koupit zájezd do vzdálenějších zemí se totiž vyplatí právě teď, kdy je ve většině exotických destinacích hlavní sezóna.

"Do exotiky se létá často na pravidelných letech, ne vždy tak ceny letenek klesají s blížícím se termínem odletu. I nyní se ale dají sehnat zájezdy do exotiky za dobrou cenu, jedná se o termíny na konci tamní hlavní sezóny a některé last minute termíny, kde cestovní kanceláře potřebují doprodat poslední volná místa," podotkla Eva Sedlmajerová, ředitelka portálu dovolena.cz.

Kam se tedy aktuálně létá? Za léty prověřenými cíli i na poměrně nová "trendy" místa. Mezi exotickou klasiku patří Karibik s Kubou a Dominikánská republika, nebo Thajsko na druhé straně zeměkoule. "Tyto destinace jsou dlouhodobě oblíbenými cíli klientů, kteří chtějí na dovolenou do exotiky a hledají dobrý poměr mezi cenou a výkonem," uvedla Sedlmajerová.

Podle serveru dovolena.cz se pohybuje cena zájezdu do Dominikány nebo na Kubu na deset dní ve čtyřhvězdičkovém hotelu s režimem all inclusive od 27 tisíc korun. Stejná kvalita ubytování se snídaní na deset dní v Thajsku vás bude stát od 20 tisíc korun. "Hlavní sezóna v Karibiku trvá od prosince do března až dubna. V květnu zde může více pršet, ale jedná se většinou o krátké intenzivní přeháňky či bouřky, které se rychle přeženou a pak opět svítí sluníčko. Jediné období, kdy je lepší se této oblasti vyhnout, je období hurikánů, které hrozí zhruba od druhé poloviny srpna do října," přibližuje Kubu ředitelka portálu dovolena.cz.

Od prosince do dubna je hlavní sezóna také na Maledivách v Indickém oceánu. Příjemně je tam však celoročně, pouze v letních měsících jsou zde četnější přeháňky. "Dovolená na Maledivách je finančně náročnější, proto sem jezdí méně klientů než do Dominikány, na Kubu, nebo do Thajska," upozornila Sedlmajerová. I tak patří Maledivy mezi oblíbené destinace, kam míří lidé hledající odpočinek a neopakovatelnou romantiku. Čtyřhvězdičkový all inclusive zájezd můžete pořídit na deset dní od 42 tisíc korun.

Zatímco Maledivy se už ve slovníčku domácích cestovatelů pomalu zabydlely, východoafrický ostrov Zanzibar Češi teprve objevují. V posledních letech jejich zájem o tuto destinaci roste, a to i díky přívětivým cenám a příjemnému počasí. "Nejtepleji je zde od prosince do března, ale letní počasí zde panuje po celý rok. Například od června do října jsou na Zanzibaru teploty kolem 28°C. Jen v dubnu a květnu je zde období dešťů," podotkla Sedlmajerová s tím, že cena čtyřhvězdičkového all inclusive na deset dní začíná na 31 tisících korun.

Co se tedy vyplatí více? Včasný nákup, nebo čekání na last minute? Obojí má něco do sebe. "Exotické zájezdy si klienti kupují v průběhu celého roku. Prodej zájezdů začíná v průběhu srpna či září a cestovní kanceláře nabízí klientům různé first minute výhody: slevy na zájezd, dárek k zájezdu - parkování na letišti zdarma nebo možnost uhradit sníženou zálohu. Pokud však tolik netrváte na přesném termínu vaší dovolené a jste časově flexibilní, můžete pořídit dovolenou v exotice za dobrou last minute cenu.