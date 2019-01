V nejvyšších oblastech jesenických hor napadlo až 30 centimetrů sněhu

Do Jeseníků se vrátila v těchto dnech zima, v nejvyšších oblastech hor napadlo za poslední dva dny místy 20 až 30 centimetrů sněhu. Se zimním počasím musejí lyžaři počítat i nadále, teploty například na Ovčárně se dnes dopoledne držely kolem deseti stupňů pod nulou. Kvůli mlze a silnému větru nedoporučuje horská služba hřebenové výlety. Návrat zimy vítají především provozovatelé lyžařských areálů. Po odlivu silvestrovských hostů je navíc nyní na sjezdovkách podstatně méně lidí, fronty se netvoří ani u vleků.

"Ve 1300 metrech nad mořem na Ovčárně máme nyní minus deset stupňů, je zataženo a panuje extrémně silná mlha, viditelnost je do 20 metrů. Fouká čerstvý nárazový vítr a sype nám celkem značné množství sněhu, přes noc napadlo deset centimetrů. Celkem nyní leží na horách do 90 centimetrů sněhu," řekl dispečer jesenické horské služby Ondřej Škovránek.

Kvůli tuhé zimě, silnému větru a mlze si nyní na hřebenech běžkaři neužijí. Podle horské služby nejsou běžecké stopy ještě protažené. "Co se týče přístupu do terénu a na hřeben, to v této chvíli v žádném případě nedoporučujeme. Jde poznat, že zima opět přišla," doplnil Škovránek.

Současné počasí naopak vítají zástupci lyžařských středisek, po dešti jesenické svahy opět pokryla sněhová vrstva. "Sype to jako z peřin. Ve středu sněžilo téměř celý den, napadlo zhruba 15 centimetrů sněhu, do dnešního rána dalších 10 až 15 centimetrů, takže za dva dny tady určitě připadlo 30 centimetrů sněhu. Zároveň odjeli silvestrovští návštěvníci, takže lyžování je bez front," řekl zástupce Ski Arény Karlov Boris Keka.

Na Červenohorském sedle napadlo dalších deset centimetrů, na sjezdovkách nyní leží podle zástupců střediska od půl metru do metru sněhu. "Vynikající podmínky pro lyžování, dostatek sněhu na svazích, kombinace přírodního a technického sněhu. Sníh je lehce přimrzlý a s vrstvou nového prašanu," láká středisko lyžaře na svých stránkách. V Přemyslově na Šumpersku je nyní v provozu lanová dráha a modrá sjezdovka. Zástupci areálu využijí mrazivé teploty pro dokončení zasněžování dětského areálu a přemístění děl na červenou sjezdovku.

Podmínky pro lyžaře se zlepšily i v níže položených areálech. Po dešťové sprše opět začali vyrábět díky mrazivým teplotám sníh například v Hlubočkách u Olomouce, kde se chystají zprovoznit také další sjezdovky.