Výluková trasa Cyklohráčku: pojede do Lužné a skanzenu Mayrau

Speciální vlak pro rodiny a cyklisty Cyklohráček, který jezdí z Prahy na Okoř a do Slaného, čeká výluka na jeho pravidelné trase kvůli opravě železniční tratě. O víkendech 14. a 15. a 21. a 22. července se proto vydá na náhradní cestu z Prahy do železničního muzea v Lužné na Rakovnicku a Hornického skanzenu Mayrau na Kladensku, uvedly ve společné tiskové zprávě České dráhy a organizace Ropid.

"Lidé jsou zvyklí, že výluka přináší vždy nějaké komplikace. My jsme si řekli, že to pojmeme jinak a z výluky uděláme příležitost, jak připravit pro rodiny s dětmi cestu Cyklohráčkem do míst, kam se s ním ještě nikdy nemohly svézt," uvedl náměstek ředitele Ropid Martin Šubrt.

Do železničního muzea v Lužné pojede ranní Cyklohráček, který vyráží z pražského hlavního nádraží v 9.03. Z Hostivice nezamíří tradičně do Slaného, ale do Kladna a dále směrem na Stochov, Nové Strašecí, Řevničov a Lužnou. Z Jenče vyrazí od Cyklohráčku náhradní autobusy směrem do Slaného, pojedou místo vlaku po jeho pravidelné trase kolem hradu Okoř. Po příjezdu do Lužné se Cyklohráček vrací zpět do Prahy. Pro cestu zpátky mohou lidé využít například rychlíky Praha-Rakovník nebo osobní vlaky.

Odpolední Cyklohráček, který vyráží ve 12.58 z Prahy, pojede mimořádně do Hornického skanzenu Mayrau. Protože není v provozu vlečka, po které lze jet až do skanzenu, doveze Cyklohráček výletníky na zastávku Kladno-Švermov. Tam přestoupí na autobusy, které je přepraví do Mayrau. Na celé odpoledne bude ve skanzenu připraven program a zpět do Prahy se Cyklohráček vydá v 17.33.

Podrobnější informace zájemci najdou na webové adrese www.cyklohracek.cz.