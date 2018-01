Zájem zahraničních turistů o ČR roste, hlavním lákadlem je Praha

Zájem zahraničních turistů o Českou republiku v posledních letech roste. Turisté jezdí stále více také do regionů, i když hlavním lákadlem je stále Praha. Podle ředitelky agentury CzechTourism Moniky Palatkové se loni v hromadných ubytovacích zařízení v České republiky ubytovalo kolem 10 milionů zahraničních turistů. Meziroční růst odhadla kolem deseti procent. Palatková to řekla na veletrzích cestovního ruchu v Brně.

"Lze očekávat, že se dočkáme za loňský rok možná dvouciferných nárůstů v domácím i zahraničním cestovním ruchu," uvedla. K deseti milionům zahraničních turistů ubytovaných v hotelech a penzionech je podle ní nutné přičíst ještě poměrně vysokou jednodenní návštěvnost a návštěvnost v individuálních ubytovacích zařízeních.

"Nabídka regionů i nabídka Prahy pro zahraniční klienty se zlepšuje co do pestrosti a kvality," řekla Palatková. Zájem turistů v minulosti podporovala i slabá koruna. Její posílení zatím ale nijak negativně nepůsobí.

CzechTourism láká do republiky i turisty ze vzdálených destinací. Palatková zmínila Indii, Čínu, Jižní Koreu, kde jsou nárůsty 30 až 50 procent. "Ta znalost je u některých poměrně vysoká, ale je to poměrně hodně o znalosti Prahy. Na hlavní město se snažíme napojit i region, což se nám v posledních dvou třech letech daří," uvedla Palatková. Pro zahraniční klienty je podle ní důležitým faktorem i bezpečnost.

Tématem letošního roku je 100 let výročí vzniku Československa tedy státu, který už čtvrtstoletí neexistuje. "Partneři se ptají, jaké budou eventy, co se bude chystat. Bude to téma, které bude rezonovat velmi globálně," uvedla Palatková, která očekává letos zejména zvýšený zájem turistů ze Slovenska.

Na veletrzích cestovního ruchu Go a Regiontour jsou letos zastoupeny všechny kraje ČR, což nebývalo zvykem, a s výjimkou Nitranského kraje také všechny slovenské. Různým způsobem se v Brně prezentuje 26 zemí včetně exotické Kuby či Dominikánské republiky. Dnes je veletrh určen odborné veřejnosti, od pátku do soboty už mohou přijít i běžní návštěvníci.