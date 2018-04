﻿Znojmo opravilo část hradeb, lze je projít s průvodcem

Znojmo má novou turistickou atrakci. Město opravilo část hradeb a středověkých věží v jižním hradebním příkopu, kam bude možné chodit i s průvodcem. Rekonstrukce hradeb a okolních prostor stála zhruba tři miliony korun. Místo, které bylo dosud velice zanedbané, nabízí zajímavé pohledy na město a údolí Dyje.

"V loňském roce se nám podařilo otevřít expozici pivovarnictví, něco pro Znojmo netypického a neočekávaného, a v tom letošním hradební opevnění, které je v tak dochovaném stavu v České republice opravdovým unikátem," řekl starosta Jan Grois.

Do konce dubna bude nová prohlídková trasa přístupná pouze žákům a studentům znojemských základních a středních škol. "Veřejnost bude mít možnost do všech věží, které navštíví v rámci klasické prohlídky, nahlédnout během akce Brány památek dokořán 14. a 15. dubna. Těšit se mohou na nové expozice ve dvou věžích v jižním hradebním příkopu. Prohlídková trasa se jim znovu otevře od 28. dubna a přístupná bude až do konce října," uvedl ředitel Znojemské Besedy František Koudela.

Součástí prohlídky jsou Střelniční věž v hradebním příkopu, Vlkova věž, a nové věže v jižním hradebním příkopu Psí a Prašná. Prohlídka bude začínat vždy u dominanty města Znojma - Radniční věže a povede i kolem dosud veřejnosti neznámé Psí věže.