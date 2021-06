Čím potěšit nevěstu a ženicha?

Vybrat ten správný svatební dar bývá někdy pěkný oříšek. A není divu, vždyť peníze nebo dekorace do domácnosti dnes už téměř nikoho nepřekvapí. Buďte letos jiní, nápadití a darujte novomanželům něco, co je skutečně potěší. Inspirujte se našimi tipy na dárky, s nimiž rozhodně zabodujete...

Fantazii se meze nekladou

Mezi nejoblíbenější svatební dárky patří především ty, které v sobě nesou osobní vzkaz. Takové zkrátka vždycky potěší. A že vám přání a obrazy vytvořené z fotek přijdou příliš fádní? Pak zkuste spolu s dalšími příbuznými vytvořit krátké videopřání doplněné kresbami a vzkazy. Svůj výtvor pak pusťte jako překvapení během svatebního večera. Novomanžele můžete potěšit i originálním překvapením v obálkách, které je zabaví na několik dalších týdnů. Na obálku napište datum, kdy ji mají manželé otevřít, a vložte dovnitř úkol, popřípadě pomůcky, které pomohou při jeho plnění. Dárky mohou být různé, např. lístky do ZOO, GPS souřadnice nějaké krásné vyhlídky nebo čajové svíčky na romantickou večeři. Do obálek můžete přidat i vzkazy od jednotlivých hostů.

Tak trochu jinak

Velmi pěkným a především praktickým dárkem mohou být i peníze, jen je třeba dopředu promyslet, jakým způsobem je darovat. Zapomeňte na obyčejnou obálku či přání a vytvořte novomanželům třeba speciální kytici ozdobenou bankovkami, případně peníze zarámujte nebo jimi naplňte nějakou pěknou starožitnou truhličku. "Kreativním a zážitkovým způsobem, jak novomanželům darovat hotovost, aniž byste dávali peníze do obálky, je vložit mince či bankovky do balonků, ty nafouknout a dát je do velké krabice. K této velké krabici pak přilepte druhou malou krabičku, ve které budou dva špendlíky (např. s růžovou a modrou hlavičkou) s nápisem »mě otevři jako první«. Novomanželé potom pomocí špendlíků můžou propichovat jednotlivé balonky a získat tím kýženou hotovost," radí svatební koordinátorka Lucie Holá. Krásným a přitom netradičním dárkem jsou i pamětní mince, které v sobě spojují hodnotu zlata s originální symbolikou. "Takový dárek se stane nejen krásnou vzpomínkou na významný den, ale i hodnotným talismanem," uvádí Jaroslav Černý, marketingový manažer České mincovny.

Něco po oba

Oblíbené jsou i různé sety, které udělají radost oběma novomanželům. S porcelánovými hrníčky ve tvaru srdce, které do sebe zapadají jako puzzle, nebo skleničkami na šampaňské s gravírovanými monogramy a datem svatby, jistě nešlápnete vedle. Zajímavým a originálním dárkem jsou také série párového oblečení. K dostání je dnes téměř cokoliv - od klasických triček přes nejrůznější módní doplňky až po designové tenisky či spodní prádlo.

Láska prochází žaludkem

Nevěstu s ženichem určitě potěšíte i romantickým piknikovým košem, který naplníte různými dobrotami - nejlépe takovými, které má daný pár nejraději. Přidáte-li kvalitní víno a romantické prostírání, máte o nezapomenutelný dárek postaráno. A pokud se novomanželé rádi setkávají se svými nejbližšími na kávě či doma u vína, určitě ocení i nějakou novou zábavnou společenskou hru. Chybu neuděláte ani v případě, když sáhnete po nějakém netradičním fotoalbu nebo fotoknize. Tu můžete nechat vyrobit přímo na míru - stačí dát dohromady pár fotek, osobních vzkazů či dopisů.

Nezapomenutelný den...

Pokud vaši známí holdují adrenalinu, pak je volba jasná ­- rozhodně jim uděláte radost tím, když jim věnujete nějaký netradiční zážitek. Může to být třeba společný wellness pobyt, adrenalinový tandemový seskok, splav na raftu, kurzy tance nebo orientální kuchyně. Fantazii se v tomto případě meze nekladou. Myslete jen na jediné: aby se společného zážitku mohli zúčastnit oba manželé...