Čím udělat radost prvnímu nejdůležitějšímu muži ve vašem životě?

Den otců neslaví v České republice tolik lidí jako jeho maminkovskou obdobu. Přesto se jedná o svátek po světě značně rozšířený, který si zaslouží naši pozornost. Je totiž oslavou otcovství, vztahu otce k dítěti a celkově role otců ve společnosti.

Úloha otce je v životě dítěte nezanedbatelná. Uvědomovala si to i Sonora Smart Doddová, která tradici oslavy otců započala. Chtěla tak především poděkovat svému ovdovělému tatínkovi, který se o svých pět dětí příkladně staral. První Den otců připadl na 19. června 1910 a jeho popularita rychle rostla. V roce 1966 jej pak prezident Lyndon Johnson stanovil oficiálním svátkem slaveným třetí neděli v červnu. Za národní svátek ho pak ustanovil Richard Nixon roku 1972 a od té doby se začal šířit i do dalších států. Ač je ve většině z nich včetně České republiky slaven ve stejný termín, existují státy, kde Den otců připadá na jiné datum, například na svátek sv. Josefa 19. března.

Každý tatínek je jiný, potěšte toho svého 19. června přesně tím, co odpovídá jeho charakteru.

Tatínek Fittipaldi

Muži a vůně benzínu k sobě zkrátka patří. Pokud je i váš taťka vášnivým řidičem, určitě ho potěší autokamera, jejímuž oku nic neujde. TrueCam H25 GPS 4K pořídí perfektní záběry za jakýchkoliv světelných podmínek a ještě prozradí, kde se v rámci celé Evropy ukrývají radary. Auto ohlídá i před nezvanými návštěvníky, sebemenší otřes totiž spustí nahrávání. Díky superkvalitním čočkám, záznamu až 40 hodin, možnosti stáhnout si vše včetně trasy a mnoha dalším vychytávkám se bude moct kochat svou jízdou i dlouho po návratu z cest.

Láska na první poslech

Ať už je váš tatínek vyznavačem jakéhokoliv hudebního žánru, rozhodně ocení jeho nerušený poslech v té nejlepší kvalitě. LAMAX Dots2 posouvají zvuk do zcela jiných dimenzí, cestou do práce či při sportu se tak může zcela ponořit mezi své hudební idoly až na 6 hodin. Sluchátka skvěle sednou do uší a Bluetooth s dosahem až 15 metrů dává skutečnou svobodu pohybu. Do sluchátek si tak snadno pustí i hovor a díky kvalitnímu mikrofonu ho perfektně uslyší i druhá strana. Nabíjení sluchátek už nemůže být jednodušší, stačí vložit do pouzdra, které špunty nabije až 5x. Samotná krabička se nabíjí bezdrátově.

Podpořte jej ve zdravém životním stylu

Další věc, bez níž se muž neobejde, je dobré jídlo. A pokud váš taťka rád vaří anebo je milovníkem rýže obecně, pak bude nadšený z víceúčelového rýžovaru Lauben Low Sugar Rice Cooker. 6 chytrých funkcí si jediným stisknutím poradí s různými druhy rýže i s luštěninami, během chvíle mistr kuchař vyčaruje výtečnou polévku i kaši a následně vše pouze vloží umýt do myčky. Předností rýžovaru je rovněž jeho funkce zajišťující, že rýže po uvaření obsahuje o 40 % méně sacharidů než při běžném vaření. Tak to jen kdyby tatínek už zase držel dietu.

Duší zahradník

Nevynechá jedinou příležitost, aby zveleboval zahradu? Usnadněte mu práci, sekačka Robomow RK 3000 PRO sama upraví trávník tak, že mu jej budou závidět všichni sousedé. Tatínek se mezitím může věnovat jiným oblíbeným činnostem. Robotická sekačka si poradí i s náročnějším terénem, výšku sečení lze nastavit dle preferencí a integrované snímače chrání sekačku i okolí. Tento pomocník je tak tichý, že může pracovat klidně v noci a sousedi nic neuslyší.

Pečujte o jeho zdraví

Nezáleží příliš na tom, je-li váš tatínek dříve narozený, nebo ještě mladík, vysoký krevní tlak je strašákem dnešní doby pro všechny. V pořádku ale rozhodně není ani příliš nízký tlak. Pořízením tlakoměru, bude mít své zdraví pod kontrolou každý den. TrueLife Pulse B-Vision je výkonný a velmi přesný přístroj, který svého uživatele, a může jich být i více, ohlídá v mnoha směrech. Kromě měření tlaku upozorní například i na nepravidelnost srdečního rytmu.

Pro mlsouny

Někdy stačí k radosti opravdu málo. Takoví želatinoví medvídci Haribo Goldbären potěší každý mlsný jazýček. Tenhle zlatý fešák navíc letos slaví své 100. narozeniny a je k dostání v limitované slavnostní edici. Tato želatinová dobrota si dobyla srdce lidí po celém světě bez rozdílu věku. Tak schválně, víte, kterou příchuť má váš tatínek nejraději. Bude to jahoda, pomeranč, citron, malina, jablko, nebo snad ananas?

Pohodlí i investice do budoucnosti

Dopřejte svému tatínkovi pohodlnou chůzi v nových kvalitních teniskách. Boty však můžete pořídit i jako investici, jejíž hodnota postupem času poroste, což také jistě ocení. Inspirujte se u online prodejce limitovaných tenisek a streetwear oblečení SneakerGallery a určitě výběrem překvapíte a potěšíte. Premium Resell je u tohoto prodejce ještě pozvednut na vyšší úroveň poskytovanými službami, takže si můžete nechat poradit s výběrem, objednávkový proces je jednoduchý a dodání rychlé. Nemusíte se tedy vůbec obávat vydat se u dárku pro tatínka tímto směrem. Zda půjdete cestou klasiky či trochy extravagance, to už je jen na vás. Prvního muže svého života přece znáte nejlépe.

Vezměte tátu na výlet

Vlastně ty výlety mohou být i dva či více. Nejprve ho vytáhněte na Výstavu stanů, která se navzdory loňskému požáru koná na Výstavišti v Praze Letňanech. Otevřeno je každý den až do 31. července a jedná se o největší akci svého druhu ve střední Evropě. Na výstavě si můžete vybrat vybavení třeba na společný výlet či víkend pod stanem, kdy zavzpomínáte na staré dobré časy svého dětství a odpočinete si od každodenních starostí. Pokud už máte i vlastní děti, udělejte z toho dobrodružství pro celou rodinu, protože na výstavě si vyberete vše potřebné pro dospělé i malé caparty. Takže sláva, nazdar výletu a vyrazte.