Co s ostatky domácího mazlíčka? V Japonsku je mění v perly

Japonská kosmetická firma WBE nabízí lidem možnost proměnit ostatky svého domácího mazlíčka v perlový náhrdelník. Perly dokáže vytvořit pomocí speciální metody, která však trvá rok a stojí 3300 liber (asi 94 tisíc korun). Zprávu přinesl server Daily Mail.

"Pokud se nám tím podaří utišit zármutek majitelů, kteří přišli o svého mazlíčka, tak budeme rádi," řekl šéf firmy sídlící v Nagasaki Tomoe Masuda v rozhovoru pro noviny Yomiuri Shimbun.

Komerční "pěstování" kultivovaných perel není v Japonsku žádnou novinkou, tuhle metodu už tam vyvinuli před sto lety. Společnost WBE je však první, jež dokáže perly vytvořit z fragmentů zvířecích ostatků.

Za vynálezem stojí profesor Yoshiki Matsushita z Nagasaki University, který vystudoval rybolov a enviromentalistiku. Když mu zemřel jeho desetiletý pes Jack Russel teriér, tak se místo truchlení rozhodl, že zkusí vymyslet něco, co by jeho bolest zmírnilo.

Fragmenty kostí z domácího mazlíčka zabalí do kuliček z pryskyřice, čímž sníží pravděpodobnost toho, že ústřice kuličky odmítne. Jakmile se pak začne o ně starat, tak Matsushita jen čeká do doby, než narostou do velikosti, kdy mohou být využity jako šperky.

"Každý perla má svůj charakter, protože i můj pes Ran měl jiný charakter než ostatní. Stal se tak pro mě jedinečným pokladem," řekl profesor.

Variace různých způsobů, jak využít ostatky zemřelých, se v posledních letech ve světě hojně rozšířily. Někteří lidé si přejí být po smrti proměněni v drahokam nebo rostlinu. Pár společností dokonce nabízí možnost rozptýlit lidský popel ve vesmíru.