Čtyři tipy, jak zvětšit malý byt

Malý byt má mnoho výhod, od své útulné atmosféry až po jeho úklid. Problém však nastává ve chvíli, kdy je potřeba do něj vtěsnat veškeré potřebné vybavení. Odborníci z Hornbachu přinášejí čtyři tipy, jak si co nejlépe zařídit malý byt a vytěžit z něj reálné i optické maximum.

Trendem dnešní doby jsou jednočlenné a dvoučlenné domácnosti, díky kterým roste poptávka po menších bytech. I do těch je však zapotřebí dostat alespoň základní prvky pro pohodlné bydlení - postel, skříň, stůl i židle. Mimo nezvyklé úložné prostory, kterých lze v bytě využít, však existují i triky, díky nimž je možné byt zvětšit a provzdušnit alespoň na oko.

Malý prostor, velké možnosti

"Při zařizování malých prostor je velmi důležité si vše předem naplánovat," říká Tadeáš Tenkl, odborník ze Světa bydlení v projektových marketech Hornbach, a dodává: "Správně a účelně využitý prostor je ten nejlepší. To platí pro každé bydlení a pro bydlení v malém bytě dvojnásob." Jak tedy na to, aby i malý byt působil vzdušně a nepřipomínal temnou kobku?

1) Pěkně od podlahy

"Pokud bydlíte v malém bytě či se do něj chystáte, sjednoťte v celém jeho prostoru podlahy. Bytu tak opticky dodáte pár čtverečních metrů navíc. Kromě toho by podlaha měla být světlá a v teplém odstínu," upozorňuje Tadeáš Tenkl. Obecně platí, že podlaha by měla být nejtmavší plochou v místnosti.

Co se pokládky koberce týká, namísto koberce ode zdi ke zdi by se měly volit spíše koberce kusové, ideálně v obdélníkovém tvaru, které místnost opticky protáhnou.

2) Světlé barvy jako optický klam

V malém prostoru by se neměly objevovat na velkých plochách tmavé barvy. "Zdaleka nejhorší volbou je v tomto ohledu červená barva. Prostor takto vymalovaný se zdá menší, než ve skutečnosti je," radí Tadeáš Tenkl z Hornbachu. Ideální volbou pro výmalbu je bílá. Vhodnou alternativu pak představují světlé odstíny dalších barev. Důležité je myslet i na to, že zatímco takzvané teplé barvy přidávají na útulnosti domova, tak ovšem ubírají optické metry - u studených barev je to přesně naopak. "Při volbě barev je také jednou z možností jejich kombinace, ale musejí spolu ladit. V projektových marketech Hornbach si lze zapůjčit pro lepší představu vzorníky barev domů," uvádí Monika Linghartová, odbornice z oddělení barev v projektových marketech Hornbach. V jedné místnosti by se však neměly společně s doplňky objevit více než čtyři barevná spojení.

3) Dobré světlo dělá divy

U malých prostor je denní světlo a osvětlení bytu velmi důležité. Při výběru osvětlení je dobré vsadit na střídmost - jak u velikosti, tak i u materiálu. "Optická kouzla způsobí například stolní světlo uměle naaranžované před zrcadlem či jinou plochou, ve které se může odrážet," radí odborník Tadeáš Tenkl z Hornbachu. Do malého bytu právě takové plochy, které jsou lesklé a nabízí světlu prostor na odraz, nepochybně patří.

4) Masivním stěnám odzvoněno

Do prostoru, který je potřeba opticky zvětšit, patří otevřené skřínky, poličky, nižší nábytek a chytrá rozkládací a stohovatelná řešení. "Mohutné vitríny, v nich porcelán, a navrch ještě minimálně jedna obrovská skříň je špatně navyklé řešení, které je nejen nevzhledné, ale navíc pohltí obrovské množství prostoru, kterého v malém bytě není na rozdávání. Na otevřené prostory se bude sice více prášit, byt však bude působit vzdušným dojmem," upřesňuje Tadeáš Tenkl.

Dobré je myslet i na prostory, které nejsou běžně využívané, a udělat z nich úložné. Jedná se například o policový systém nad dveřmi, úložné prostory v sedací soupravě či chytré skříňové systémy, díky kterým se využije každý decimetr místa. Dobrým řešením do malých bytů je i patrová postel.